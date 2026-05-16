Директор «Евровидения»: Россия в теории может вернуться на конкурс
Россия теоретически может вернуться на конкурс песни «Евровидение». Об этом заявил директор музыкального смотра Мартин Грин в интервью LBC.
Он отметил, что Россию отстранили от конкурса не из-за военной операции на Украине. Страна перестала участвовать в «Евровидении» из-за отсутствия доказательств независимости вещателя ВГТРК от властей РФ.
По словам Грина, страна может вернуться на сцену конкурса при соблюдении правил членства.
Между тем музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с НСН заявил, что задачами «Евровидения» были объединение послевоенной Европы и развитие телевизионных технологий, но конкурс изжил себя.
Горячие новости
- В РФ усилили контроль за проведением ВсОШ
- СМИ: Си Цзиньпин упомянул Путина в беседе с Трампом
- Директор «Евровидения»: Россия в теории может вернуться на конкурс
- Инфекционист перечислила природные очаги хантавируса в России
- Герасимов сообщил об освобождении населенных пунктов Боровая и Кутьковка
- Трамп заявил о ликвидации одного из главарей ИГ
- Над российскими регионами сбили 138 украинских БПЛА
- В Набережных Челнах загорелась полимерная продукция на площади 6 тысяч «квадратов»
- В России впервые проведут перепись гималайских медведей
- Собянин: Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву