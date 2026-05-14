Пригожин призвал «Евровидение» отправиться на пенсию
«Евровидение» не успевает за развитием музыкальной индустрии и теряет связь со слушателями, сказал НСН Иосиф Пригожин.
Песенный конкурс «Евровидение» в последние годы построено на скандалах, эпатаже и политике, это вопиющее неуважение к зрителю, сказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Музыкальный конкурс «Евровидение‑2026» открылся в Вене, но старт мероприятия омрачён масштабным скандалом. Сразу пять стран — Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения — объявили о бойкоте из‑за участия Израиля. Такого массового отказа от участия в истории конкурса ещё не случалось. По мнению Пригожина, политика вытеснила искусство из главного песенного состязания Европы.
«Этот конкурс перестал быть конкурсом песни. Он сильно политизирован, он не про музыку, не про демократию. Музыка не имеет границ: она должна объединять людей как культурный мост. Для чего этот конкурс? Если он ради музыки, то не должен быть настолько ангажирован политикой и всем остальным. Это, по сути, политический конкурс. Несмотря на бойкот пяти стран, Израиль всё равно принимает участие. А Россию молча исключили в своё время. Получается конкурс двойных стандартов. Я не понимаю, какую пользу он несёт и кому», — сказал собеседник НСН.
Критикуя творческую составляющую «Евровидения», продюсер отметил, что конкурс не успевает за развитием музыкальной индустрии и теряет связь со слушателями.
«"Евровидение" в последние годы построено на скандалах, эпатаже и политике. Всё, что там происходит, — вопиющее невежество по отношению к зрителю. "Евровидению" 60 лет — оно, можно сказать, пенсионер, и ему, по‑хорошему, пора на пенсию. На "Евровидении" нет актуальных песен, актуальной музыки, артистов. Сегодня музыкальный ландшафт сильно изменился — он отличается от того, что представляют на "Евровидении". Когда песня побеждает, она должна звучать на всех радиостанциях, её должны полюбить зрители. В конце концов, это же конкурс песни! Но такого не происходит — песню-победителя забывают буквально на следующий день» — добавил Пригожин.
Австрия принимает «Евровидение» в третий раз — в этом году проходит уже 70‑й конкурс. Россия не участвует в проекте с 2022 года по решению Европейского вещательного союза.
Перед началом шоу организаторы предупредили участников о запрете политических заявлений, а директор конкурса Мартин Грин подчеркнул, что за соблюдением этого правила будет вестись строгий контроль. При этом в этом году после длительного перерыва к конкурсу вернулись Болгария, Молдова и Румыния. Среди фаворитов называют финский дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin. Высокие шансы на успех также у представителей Франции и Дании.
