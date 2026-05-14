Музыкальный конкурс «Евровидение‑2026» открылся в Вене, но старт мероприятия омрачён масштабным скандалом. Сразу пять стран — Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения — объявили о бойкоте из‑за участия Израиля. Такого массового отказа от участия в истории конкурса ещё не случалось. По мнению Пригожина, политика вытеснила искусство из главного песенного состязания Европы.

«Этот конкурс перестал быть конкурсом песни. Он сильно политизирован, он не про музыку, не про демократию. Музыка не имеет границ: она должна объединять людей как культурный мост. Для чего этот конкурс? Если он ради музыки, то не должен быть настолько ангажирован политикой и всем остальным. Это, по сути, политический конкурс. Несмотря на бойкот пяти стран, Израиль всё равно принимает участие. А Россию молча исключили в своё время. Получается конкурс двойных стандартов. Я не понимаю, какую пользу он несёт и кому», — сказал собеседник НСН.



Критикуя творческую составляющую «Евровидения», продюсер отметил, что конкурс не успевает за развитием музыкальной индустрии и теряет связь со слушателями.