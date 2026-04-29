«Чтобы ее здесь не было!»: Бородин написал в ФСБ из-за приезда в РФ Манижи
Манижа должна пояснить цель высказываний о террористах из «Крокуса», сказал в эфире НСН Виталий Бородин, пообещав сделать все, чтобы участницы «Евровидения» не было в России.
Певицу Манижу должны, как минимум опросить, и провести экспертизу ее слов о сочувствии террористам из «Крокуса», заявил в интервью НСН глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Ранее стало известно, что участница «Евровидения-2021» Манижа, уехавшая из России после начала СВО и назвавшая «публичной пыткой» жесткое задержание террористов из «Крокуса», появилась в Москве на одной из светских премьер. По данным СМИ, она едет в Санкт-Петербург на выступление стоимостью 1,6 млн рублей и готова принимать другие заказы. Бородин сообщил, что уже подготовил письмо на этот счет.
«Мы готовим бумагу в ФСБ России, чтобы в отношении Манижи был проведен ряд мероприятий, как минимум, чтобы ее опросили. Ее нужно проверить на статью об оправдании терроризма. Вот такие Манижи и прочие захотели на событиях в "Крокусе" попиариться. Здесь нужно разобраться, какая была цель высказываний. Мы считаем, что к этой артистке однозначно должны быть вопросы не только у силового блока, но и у общественности. Нужно провести лингвистическую экспертизу. Через час наша бумага будет готова и уйдет, куда надо», - пообещал он.
По его мнению, такие артисты как Манижа дискредитируют Россию за рубежом.
«Такие Манижи дают повод говорить о нас в странах НАТО, чтобы дискредитировать нашу страну и представить ее не в лучшем виде. Такие Манижи потом превращаются в Монеточек (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом – прим. НСН), убегают из страны и начинают заниматься за рубежом непонятно чем. Она только раздражает наше общество и народ. Нам пишут простые люди и участники СВО, и спрашивают, почему эта Манижа едет в нашу страну и тем более зарабатывает здесь деньги? Мы делаем все для того, чтобы таких Маниж и Монеточек в нашей стране не было», - заключил собеседник НСН.
Родившаяся в Таджикистане певица Манижа в 2021 году представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла 9 место.
Продюсер Евгений Бабичев ранее высказал мнение, что для продолжения выступлений в России Маниже надо сделать что-то полезное для страны, например, отправить деньги на благотворительность, напоминает «Радиоточка НСН».
