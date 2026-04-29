Певицу Манижу должны, как минимум опросить, и провести экспертизу ее слов о сочувствии террористам из «Крокуса», заявил в интервью НСН глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Ранее стало известно, что участница «Евровидения-2021» Манижа, уехавшая из России после начала СВО и назвавшая «публичной пыткой» жесткое задержание террористов из «Крокуса», появилась в Москве на одной из светских премьер. По данным СМИ, она едет в Санкт-Петербург на выступление стоимостью 1,6 млн рублей и готова принимать другие заказы. Бородин сообщил, что уже подготовил письмо на этот счет.