«Без жены и стадионов»: Развод Шнурова затмил проблемы «Ленинграда»
Четвертая жена захотела развестись со Шнуровым, давно не дававшим концертов в России, Собчак вспомнила о Матильде, а журналисты уже делят имущество попавшего в опалу музыканта.
Череда сотрясающих Россию громких бракоразводных процессов добралась и до лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Журналисты выяснили, что четвертая официальная супруга 51-летнего музыканта, дочь уральского бизнесмена Ольга Абрамова подала на развод со Шнуром.
Эту новость тут же разнесла по миру вездесущая Ксения Собчак, сравнившая жен одного из своих любимых оппонентов. При этом оставшийся без концертов в России Шнур продолжает отмалчиваться.
ОТ ДУРОВА ДО ШНУРОВА: «РАСЦВЕТ С МАТИЛЬДОЙ»
Пока российские власти ратуют за сохранение семейных ценностей, разводы публичных личностей, похоже, становятся новым трендом. Брутальный развод супругов Бакальчуков, конец семейной жизни певицы Алсу, претензии к Павлу Дурову со стороны «предполагаемой матери» его детей… В конце сентября в списке «жертв» промахов Купидона оказался и Шнур, у которого в последнее время не ладится с концертной деятельностью в России.
Внимательные журналисты обнаружили в базе судебных документов датированный 16 сентября иск к лидеру «Ленинграда» со стороны Ольги Шнуровой, которая младше артиста на 18 лет. Дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова считается четвертой женой Шнура, за шесть лет брака у них родились двое детей, имена которых официально не назывались. Первой женой музыканта была однокурсница Мария Исмагилова (у них родилась дочь Серафима), второй – директор группы «Пеп-Си» Светлана Костицына (сын Аполлон), третьей - Матильда Шнурова (настоящее имя - Елена Мозговая). Кроме того, известно об отношениях артиста с актрисой Оксаной Акиньшиной, которой на время начала их романа было 15 лет.
Журналистка Ксения Собчак, часто вступающая в пикировки с Шнуровым, на фоне новости о разводе музыканта сравнила его бывших жен.
«История с его последней женой очень поучительная. Это когда одна женщина может возвысить и помочь, а именно Матильда. И расцвет его карьеры не случайно выпал на то время, когда они были вместе. А другая может все просто загубить. Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. (...) Ну и сегодня "Ленинград" - это группа, которая выступает на корпоративах, а раньше собирала стадионы по всей стране. И все это пришлось на время с Ольгой», - мудро заметила Ксения Анатольевна, выразив надежду, что после развода Шнурова «произойдет хоть какой-то ренессанс».
Правды, похвалы Собчак в адрес Матильды оказались несколько подпорчены новостями Mash, о том, что она ликвидирует ресторанный бизнес, «прогорев на 122 миллиона рублей». По данным издания «Сплетник», Матильда сейчас живёт в США и была в отношениях с экс-участником шоу «Холостяк», стоматологом Антоном Криворотовым. Также отмечается, что после «громкого и скандального» развода Шнурова с Матильдой Собчак приняла ее сторону.
Сам Шнуров и его представители не ответили на запрос НСН с просьбой прокомментировать ситуацию с разводом. Молчание лидера «Ленинграда» продолжается с начала судебного процесса, связанного с отменой стадионных концертов группы в Москве и Петербурге осенью 2023 года.
Ну а СМИ уже вовсю смакуют возможный раздел имущества Шнурова, спрашивая мнение на этот счет уважаемых адвокатов. Похожая история с дележкой шкуры (неубитого медведя) разворачивается сейчас на фоне претензий к Павлу Дурову со стороны всплывшей из небытия «предполагаемой матери его детей» Ирины Болгар.
ПИКИРОВКА И ВЛИЯТЕЛЬНАЯ ТУСОВКА: «ТРАДИЦИИ ПЬЕРО»
Попытка Ксении Собчак защитить Сергея Шнурова от «неправильных жен» на первый взгляд может показаться странной, учитывая их публичную полемику в последние годы.
В феврале 2022 года штамповавший в то время клипы на злободневные темы Шнуров выпустил песню «Шмарафон», в которой допустил много некорректных намеков в адрес Собчак. Например, там поется про «старенькую лошадь», которая не портит борозды.
В ответ Собчак назвала музыканта «шнуровкой», посоветовав ему «слезть с кефира» и попытаться «размазать» ее талантливо.
«Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом, что сморщенная ***, текстами уровня «аншлаг-аншлаг», и клипами, на которые жена денег не даёт», - констатировала тогда Ксения.
В мае 2022 года Шнуров дал большую пресс-конференцию, на которой обещал в октябре порвать «Лужники» «как Тузик грелку». Тогда он сказал, что не ссорился с Собчак, и объяснил смысл «гадких стишков».
«Это она со мной ссорится, а я к ней очень хорошо отношусь (…) Да, я писал гадкие стишки, следуя традиции Пьеро. Довольно много товарищей я обидел и не товарищей. Но тем самым привлек к ним внимание, за что они мне должны быть благодарны», — уверенно вещал музыкант.
В сентябре 2023 года Собчак связала отмену концерта Шнурова в «Лужниках» с близостью музыканта к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Депутат Госдумы Виталий Милонов подтвердил тогда НСН, что Шнуров «по заказу» Пригожина выпускал «полную пургу» в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
При этом есть мнение, что Шнуров и Собчак воюют напоказ, а на самом деле дружат, поскольку являются выходцами из одной и той же «влиятельной питерской тусовки».
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