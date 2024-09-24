«Без жены и стадионов»: Развод Шнурова затмил проблемы «Ленинграда»

ОТ ДУРОВА ДО ШНУРОВА: «РАСЦВЕТ С МАТИЛЬДОЙ»

Пока российские власти ратуют за сохранение семейных ценностей, разводы публичных личностей, похоже, становятся новым трендом. Брутальный развод супругов Бакальчуков, конец семейной жизни певицы Алсу, претензии к Павлу Дурову со стороны «предполагаемой матери» его детей… В конце сентября в списке «жертв» промахов Купидона оказался и Шнур, у которого в последнее время не ладится с концертной деятельностью в России.

Внимательные журналисты обнаружили в базе судебных документов датированный 16 сентября иск к лидеру «Ленинграда» со стороны Ольги Шнуровой, которая младше артиста на 18 лет. Дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова считается четвертой женой Шнура, за шесть лет брака у них родились двое детей, имена которых официально не назывались. Первой женой музыканта была однокурсница Мария Исмагилова (у них родилась дочь Серафима), второй – директор группы «Пеп-Си» Светлана Костицына (сын Аполлон), третьей - Матильда Шнурова (настоящее имя - Елена Мозговая). Кроме того, известно об отношениях артиста с актрисой Оксаной Акиньшиной, которой на время начала их романа было 15 лет.

Журналистка Ксения Собчак, часто вступающая в пикировки с Шнуровым, на фоне новости о разводе музыканта сравнила его бывших жен.

«История с его последней женой очень поучительная. Это когда одна женщина может возвысить и помочь, а именно Матильда. И расцвет его карьеры не случайно выпал на то время, когда они были вместе. А другая может все просто загубить. Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. (...) Ну и сегодня "Ленинград" - это группа, которая выступает на корпоративах, а раньше собирала стадионы по всей стране. И все это пришлось на время с Ольгой», - мудро заметила Ксения Анатольевна, выразив надежду, что после развода Шнурова «произойдет хоть какой-то ренессанс».

Правды, похвалы Собчак в адрес Матильды оказались несколько подпорчены новостями Mash, о том, что она ликвидирует ресторанный бизнес, «прогорев на 122 миллиона рублей». По данным издания «Сплетник», Матильда сейчас живёт в США и была в отношениях с экс-участником шоу «Холостяк», стоматологом Антоном Криворотовым. Также отмечается, что после «громкого и скандального» развода Шнурова с Матильдой Собчак приняла ее сторону.

Сам Шнуров и его представители не ответили на запрос НСН с просьбой прокомментировать ситуацию с разводом. Молчание лидера «Ленинграда» продолжается с начала судебного процесса, связанного с отменой стадионных концертов группы в Москве и Петербурге осенью 2023 года.

Ну а СМИ уже вовсю смакуют возможный раздел имущества Шнурова, спрашивая мнение на этот счет уважаемых адвокатов. Похожая история с дележкой шкуры (неубитого медведя) разворачивается сейчас на фоне претензий к Павлу Дурову со стороны всплывшей из небытия «предполагаемой матери его детей» Ирины Болгар.