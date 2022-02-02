«Размажь меня талантливо!» Собчак обиделась на песню Шнурова про «старенькую лошадь»
Светская львица после «Шмарафона» назвала лидера «Ленинграда» «шнуровкой» и призвала «заткнуться или делать что-то крутое».
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, в последнее время штампующий клипы на злободневные темы, выпустил творение под названием «Шмарафон», чем вызвал бурное негодование светской львицы Ксении Собчак.
Новый клип Шнурова, на протяжении которого солистка скачет на игрушечной лошади, начинается со слов, что «старенькая лошадь не портит борозды», в чем некоторые усматривают намек на негласное прозвище Собчак.
«ШМАРАФОН» НАМЕКОВ
В тексте песни есть ряд отсылов к резонансным событиям, связанным с блогершей.
В «Шмарафоне», в частности, упоминаются «наставленные рога» и «похожий на Капкова» ребенок, которого «нянчит Виторган». Слова «подумаешь, убила, спешила ж по делам» напоминают о резонансном смертельном ДТП в Сочи с участием автомобиля, пассажиркой которого была Собчак.
Автор песни иронизирует о просветительской деятельности неназванной героини клипа: «Она разгонит тучи, и жизни всех научит». А самое ее название «шмарафон» и слова «ушли инфоцыгане, пришли инфоэлиты» можно связать с недавним скандальным интервью Собчак с создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской.
Кроме того, на днях суд отклонил многомиллионный иск к Собчак юриста Эльнары Троицкой, которая сочла двусмысленным и оскорбительным вопрос «А вы на какую панель пришли?», заданный ей телеведущей на Петербургском экономическом форуме.
СЛЕЗЬ С КЕФИРА, ШНУРОВКА!
Ксения Собчак не оценила юмор Шнурова и написала гневный пост в Instagram, призвав артиста «снова начать пить».
«Алкоголизм ужасен. Кого-то он расчеловечивает. А кого-то - наоборот. И это тоже плохо. Плохо, что в ином человеке только алкоголь способен пробудить и поддержать что то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, «в говно», но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом, что сморщенная жопа, текстами уровня «аншлаг-аншлаг», и клипами, на которые жена денег не даёт», - посетовала светская львица.
Собчак указала, что у Шнурова «просрано все»: и личная жизнь, и талант, предложив при этом рецепт возрождения.
«Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура - выпей хорошенько! И талант вернётся! Уверена! Конечно ты не Боуи, не Мэнсон, и даже не Лепс. Но, черт возьми, ты - Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое», - указала блогер.
Журналистка призналась, что ей будет только в радость, «если ты размажешь меня талантливо, как Шнур». «А пока ты не Шнур, а шнуровка», - констатировала Собчак, отметив, что этот пост – не ответ на клип, а помощь музыканту в виде хайпа на ее имени.
ЛЁД, ПОМОЙКИ И BIG LOVE
За неполный месяц Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили сразу несколько новых песен.
В клипе «Пока так» рассказывается об ужасающей ситуации с помойками в Санкт-Петербурге. В следующем клипе «Покаянная» Шнуров извиняется перед чиновниками за предыдущую песню и признается, что «теперь любит» губернатора города Александра Беглова, однако уже в следующем творении под автороством Dj Big Love «Ленинград» показывает документальные кадры с жертвами гололеда в Северной cтолице. Кроме того, в клипе «Па-спорт» Шнуров прошелся по введению Fan ID для футбольных болельщиков.
24 января в пресс-центре НСН должна была состояться пресс-конференция «Ледяные страсти культурной столицы» с участием Шнурова и представителей администрации Санкт-Петербурга, однако там отказались от приглашения.
«Я, честно говоря, надеялся на прямой, открытый разговор. Организаторы приглашали кроме меня и Варламова, и представителей Санкт-Петербурга. Как я знаю, были направлены письма вице-губернатору Валерию Пикалеву, а также отправили запрос на любого представителя администрации в пресс-службу администрации губернатора. Получили, естественно, отказ. Видимо, они как все. И губернатор Беглов, который не встретился с Путиным из-за ковидных ограничений, решили поберечь свое здоровье», - сказал Шнуров Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи.
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