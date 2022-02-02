«Размажь меня талантливо!» Собчак обиделась на песню Шнурова про «старенькую лошадь»

СЛЕЗЬ С КЕФИРА, ШНУРОВКА!

Ксения Собчак не оценила юмор Шнурова и написала гневный пост в Instagram, призвав артиста «снова начать пить».

«Алкоголизм ужасен. Кого-то он расчеловечивает. А кого-то - наоборот. И это тоже плохо. Плохо, что в ином человеке только алкоголь способен пробудить и поддержать что то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, «в говно», но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом, что сморщенная жопа, текстами уровня «аншлаг-аншлаг», и клипами, на которые жена денег не даёт», - посетовала светская львица.

Собчак указала, что у Шнурова «просрано все»: и личная жизнь, и талант, предложив при этом рецепт возрождения.

«Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура - выпей хорошенько! И талант вернётся! Уверена! Конечно ты не Боуи, не Мэнсон, и даже не Лепс. Но, черт возьми, ты - Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое», - указала блогер.

Журналистка призналась, что ей будет только в радость, «если ты размажешь меня талантливо, как Шнур». «А пока ты не Шнур, а шнуровка», - констатировала Собчак, отметив, что этот пост – не ответ на клип, а помощь музыканту в виде хайпа на ее имени.