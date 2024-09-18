«Жили ли вместе и где?»: Юристы оценили шансы Болгар отсудить у Дурова долю в Telegram

«То, что у нее есть дети от этого человека, не означает, что у них были брачные отношения. В России признается сегодня только официально зарегистрированный брак в органах ЗАГС, что позволяет говорить о делении имущества. Есть некоторые страны, в которых фактические брачные отношения приравниваются к браку. Но там необходимо доказывать характер этих отношений, длительность отношений, ведение общего хозяйства, обстоятельства, при которых имущество было приобретено. По российским законам к ним должно применяться право страны, где они имели последнее совместное место жительства. Сейчас она живет в Швейцарии, но не факт, что она жила там с Павлом», - объяснил юрист.

Болгар ранее рассказывала, что познакомилась с Дуровым летом 2012 года в Петербурге. Через полгода после знакомства пара стала жить вместе. В 2013 году у них родился первый ребенок — дочь Лея, в 2016 году — сын Даниэль, а в 2017 — Давид. Болгар с детьми до 2018 года жила в Санкт-Петербурге, позже поехала к Дурову в Дубай, но получить вид на жительство не смогла, так как по закону ОАЭ дети, рожденные вне брака, не могли быть легализованы. В 2019 году Ирина с детьми переехала в Латвию, а в 2020 году поселилась в Швейцарии. Сам Дуров покинул Россию в 2014 году, он уехал в Дубай, где теперь и расположена штаб-квартира Telegram, получил гражданство ОАЭ. Можно предположить, что пара проживала вместе в Дубае не больше года.

Илья Титов пояснил, что в суде будет учитываться и длительность совместного проживания, а также законы этой страны – будут ли власти готовы признать такой брак официальным.

«Пишет она очень размыто, хотя утверждает, что юрист. Она ссылается на какие-то доверенности, она имела доступ ко всему якобы. Непонятно, о чем речь. Если она что-то соберется делить, ей придется учитывать и страну, где этот бизнес находится. Надо смотреть, на кого и что оформлено. Вдруг там на него вообще ничего не оформлено, нужно разбираться. В российском суде у нее шансов мало. У нее есть шансы, если они жили долгое время в стране, где такой брак могут признать официальным. При этом в этой же стране должно быть разрешено делить подобные активы. Гражданства Дурова не имеют значения, важно, жили ли они вместе и где», - подытожил собеседник НСН.

Со своей стороны, адвокат Виктория Данильченко отметила, что Болгар вряд ли сможет претендовать на компанию и как бизнес-партнер.

«Если они официально в браке не были, рассуждать о делении компании в России бессмысленно. На каком основании? Она стала соучредителем компании или вносила свои личные денежные средства в качестве уставного капитала? Это уже другая история, корпоративное право. Я так понимаю, что здесь речь не об этом», - добавила она.

Дуров в 2013 году получил паспорт Федерации Сент-Китс и Невис, позволяющий без виз въезжать в страны Евросоюза и Великобританию. В 2014 году покинул Россию и жил в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram, получил гражданство ОАЭ. В 2021 году Дуров также получил французское гражданство.

Ирина Болгар ранее рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж. Он был готов оплачивать аренду дома стоимостью более 7 млн рублей в месяц, хотя сам не собирался жить с ними, а планировал только навещать, передает «Радиоточка НСН».

