«Доношу правду»: Адвокат Добровинский ответил на угрозы Алсу подать на него в суд
Александр Добровинский заявил НСН, что намерен придерживаться своей позиции, несмотря на обещание Алсу инициировать в отношении него судебное разбирательство.
Певица Алсу Абрамова (более известная как Алсу) вправе занимать свою позицию в бракоразводном процессе с бизнесменом Яном Абрамовым, однако не стоит мешать противоположной стороне высказывать свою точку зрения. Об этом НСН заявил адвокат Александр Добровинский.
«Госпожа Абрамова может реагировать на происходящий процесс так, как считает нужным. У меня есть свой доверитель — Ян Абрамов. Ян уполномочил меня доносить до общественности правду. Что я и делаю», — заявил адвокат.
Алсу ранее в соцсетях назвала своего бывшего супруга нарциссом, который никак ее «не оставит в покое». Кроме того, она собирается привлечь к ответственности за распространение ложной информации адвоката Абрамова Александра Добровинского, напомнив, что юриста лишали профессионального статуса на два года в октябре 2020 года. По ее словам, юрист взялся комментировать ложную информацию, чтобы раздуть новый скандал и заработать на этом.
Защитник Абрамова регулярно комментирует суд по разделу имущества. По мнению Алсу, Добровинский позволяет себе говорить лишнее, а порой, уверена она, и вовсе распускает слухи. Недавно он сообщил о том, что певица намерена воспользоваться своим гражданством Великобритании и подать иск к экс-мужу в Лондоне, чтобы делить имущество там. С этого момента между артисткой и адвокатом и началось противостояние.
Напомним, певица подала иск о разводе в мае 2024 года. Исковое заявление было удовлетворено столичным Пресненским судом 27 августа 2024 года. Повторное заседание о разделе имущества запланировано на 7 октября.
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