«Доношу правду»: Адвокат Добровинский ответил на угрозы Алсу подать на него в суд

Алсу ранее в соцсетях назвала своего бывшего супруга нарциссом, который никак ее «не оставит в покое». Кроме того, она собирается привлечь к ответственности за распространение ложной информации адвоката Абрамова Александра Добровинского, напомнив, что юриста лишали профессионального статуса на два года в октябре 2020 года. По ее словам, юрист взялся комментировать ложную информацию, чтобы раздуть новый скандал и заработать на этом.

Защитник Абрамова регулярно комментирует суд по разделу имущества. По мнению Алсу, Добровинский позволяет себе говорить лишнее, а порой, уверена она, и вовсе распускает слухи. Недавно он сообщил о том, что певица намерена воспользоваться своим гражданством Великобритании и подать иск к экс-мужу в Лондоне, чтобы делить имущество там. С этого момента между артисткой и адвокатом и началось противостояние.

Напомним, певица подала иск о разводе в мае 2024 года. Исковое заявление было удовлетворено столичным Пресненским судом 27 августа 2024 года. Повторное заседание о разделе имущества запланировано на 7 октября.

