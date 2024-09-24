Адвокат объяснил, как могут поделить имущество Шнуров и Абрамова

Процесс развода фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Ольги Абрамовой будет зависеть от наличия брачного договора, рассказал адвокат Андрей Алешкин в разговоре с «ФедералПресс».

По его словам, если у супругов имеется брачный договор, долги и имущество будут разделены согласно ему. Если же брачного договора нет, то деление будет происходить по общим правилам семейного кодекса – пополам, указал адвокат.

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Алешкин подчеркнул, что может возникнуть отдельное требование, касающееся алиментов на ребенка, если у пары есть несовершеннолетние дети

Ранее 33-летняя Ольга Абрамова подала заявление на развод с Сергеем Шнуровым после шести лет брака. Пара поженилась в 2018 году, церемония бракосочетания прошла без гостей в Санкт-Петербурге. У них двое общих детей: сын появился на свет в 2021 году, а второй ребенок – в 2022-ом. Пол и имя последнего родители держат в секрете, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазводСергей Шнуров

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