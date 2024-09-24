Адвокат объяснил, как могут поделить имущество Шнуров и Абрамова

Процесс развода фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Ольги Абрамовой будет зависеть от наличия брачного договора, рассказал адвокат Андрей Алешкин в разговоре с «ФедералПресс».

По его словам, если у супругов имеется брачный договор, долги и имущество будут разделены согласно ему. Если же брачного договора нет, то деление будет происходить по общим правилам семейного кодекса – пополам, указал адвокат.