Адвокат объяснил, как могут поделить имущество Шнуров и Абрамова
Процесс развода фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Ольги Абрамовой будет зависеть от наличия брачного договора, рассказал адвокат Андрей Алешкин в разговоре с «ФедералПресс».
По его словам, если у супругов имеется брачный договор, долги и имущество будут разделены согласно ему. Если же брачного договора нет, то деление будет происходить по общим правилам семейного кодекса – пополам, указал адвокат.
Алешкин подчеркнул, что может возникнуть отдельное требование, касающееся алиментов на ребенка, если у пары есть несовершеннолетние дети
Ранее 33-летняя Ольга Абрамова подала заявление на развод с Сергеем Шнуровым после шести лет брака. Пара поженилась в 2018 году, церемония бракосочетания прошла без гостей в Санкт-Петербурге. У них двое общих детей: сын появился на свет в 2021 году, а второй ребенок – в 2022-ом. Пол и имя последнего родители держат в секрете, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru