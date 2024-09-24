Собчак обвинила жену Шнурова в развале группы «Ленинград»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила четвертую жену музыканта Сергея Шнурова Ольгу Абрамову в том, что она развалила группу «Ленинград» и сделала все, чтобы артист не общался со своими друзьями. Об этом Собчак написала в своих соцсетях.

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«Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком - его концертным директором. Ну и сегодня «Ленинград» - это группа, которая выступает на корпоративах. А раньше собирала стадионы по всей стране. И все это пришлось на время с Ольгой», - написала Собчак.

Ольга Абрамова - 33-летняя дочь уральского бизнесмена Валерия Абрамова. Девушка родом из Екатеринбурга. В 2018 году она вышла замуж за солиста группы «Ленинград». 23 сентября стало известно, что она подала на развод. У бывших супругов двое общих детей: сын появился на свет в 2021 году, а второй ребенок – в 2022-ом. Пол и имя последнего родители держат в секрете, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазводКсения СобчакЛенинградСергей Шнуров

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