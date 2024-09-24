Собчак обвинила жену Шнурова в развале группы «Ленинград»
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила четвертую жену музыканта Сергея Шнурова Ольгу Абрамову в том, что она развалила группу «Ленинград» и сделала все, чтобы артист не общался со своими друзьями. Об этом Собчак написала в своих соцсетях.
«Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком - его концертным директором. Ну и сегодня «Ленинград» - это группа, которая выступает на корпоративах. А раньше собирала стадионы по всей стране. И все это пришлось на время с Ольгой», - написала Собчак.
Ольга Абрамова - 33-летняя дочь уральского бизнесмена Валерия Абрамова. Девушка родом из Екатеринбурга. В 2018 году она вышла замуж за солиста группы «Ленинград». 23 сентября стало известно, что она подала на развод. У бывших супругов двое общих детей: сын появился на свет в 2021 году, а второй ребенок – в 2022-ом. Пол и имя последнего родители держат в секрете, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сарик Андреасян заявил, его подставили с лишением водительских прав
- Российские разработчики анонсировали выход игры про космос Saturn
- Зеленский: «План победы» не приведет к переговорам с Россией
- Волынец назвала пропаганду чайлдфри угрозой демографической безопасности России
- Граждане смогут получить оплату неиспользованных отгулов
- СМИ: ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват нижегородской колонии
- Выставку в Абхазии закрыли из-за фотографий Шамиля Басаева
- ФСБ, Росгвардия и военные смогут бесплатно ездить по платным дорогам
- Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за езду в нетрезвом виде
- Адвокат объяснил, как могут поделить имущество Шнуров и Абрамова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru