«Не месть за Пригожина!»: Милонов опроверг версию Собчак об отмене «Ленинграда»
Собчак пытается политизировать отмену концерта из-за обиды на Шнурова, при этом против него сыграл мат, а не «оды Пригожину», сказал в эфире НСН депутат из Санкт-Петербурга.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН подтвердил, что Сергей Шнуров делал «заказы» для основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако он не считает это причиной отмены концерта группы «Ленинград» в Москве.
Концерт «Ленинграда» в «Лужниках», который должен был состояться 16 сентября, был внезапно отменен, при этом ни организаторы, ни Шнуров не смогли внятно объяснить, с чем это связано. Журналистка Ксения Собчак предположила, что концерт отменили из-за Пригожина: «Шнуров был слишком близок к телу, и это сыграло против него».
«Шнур выполнял заказы по просьбе команды Пригожина. Есть песни и клипы, которые сочинил Шнур, "оды Пригожину", это не секрет. Шнур перестал выступать в качестве независимого музыканта после того, как он стал выпускать каждую неделю какую-то полную пургу насчет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, города и так далее. Я нормально отношусь у критике, но он переусердствовал. Бюджет был такой, что он был готов каждую неделю ерунду делать. При этом я бы не стал говорить, что кто-то кому-то мстит», - сказал Милонов.
По его мнению, Собчак обижена на Шнурова и поэтому пытается «политизировать» причину отмены концерта «Ленинграда»
«Причина отмены концерта "Ленинграда" точно такая же, как и при отмене многих других концертов. Исполнитель отказывается соблюдать этические нормы минимального приличия. Где гарантия, что Шнур не выдаст опять какую-нибудь матерную оду в отношении кого-либо? А Ксения пытается политизировать вопрос. Видимо, у нее есть личная обида на Шнура. Он про нее негодяйские стихи сделал, но Ксения столько выпила вместе со Шнуровым, что могла бы его простить. Они же десятилетиями вместе бухали до потери пульса, а потом поругались. Это обычная ссора алкашей: сначала целуются, а потом ругаются и друг друга кухонными ножами режут или "розочками". Поэтому Ксения в данном случае не объективный оценщик Шнура», - пояснил депутат.
При этом Милонов высказал мнение, что песни Шнурова годятся для клубов и корпоративов, но не для главной площадки страны.
«То, что на одной из самых главных и больших площадок страны не хотят видеть матерящегося человека, это нормально. С таким набором лексики, наверное, выступать на такой площадке он не может. Ему же никто не запрещает выступать в каких-то клубах, на корпоративах», - заключил собеседник НСН.
Слухи об отмене стадионного концерта «Ленинграда» появились еще в конце августа. Однако билетный оператор «Кассир.ру» официально подтвердил НСН отмену концерта только в ночь на 14 сентября.
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