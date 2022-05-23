«Тузик, грелка и Пьеро»: Шнуров высказался о покинувших Россию коллегах

ТРАДИЦИИ ПЬЕРО И «ОБЕЩАНИЯ ОБЕЩАТЬ»

Однако журналистов интересовала не только музыка, но и отношение Шнурова к коллегам, покинувшим Россию на фоне спецоперации на Украине.

«Думаю, что некоторые из них не вернутся — мосты сожжены. Что касается меня, то не собираюсь уезжать. Позиция уехавшего слабая. Здесь ты остался со зрителем, можешь высказываться довольно остро, подбирая слова и не нарушая законодательства. Свобода слова присутствует. Уезжать — это предавать зрителя. Не хочу никого осуждать. Зритель верил, слушал, смотрел в рот, а ты уехал. Зритель уехать не может. Останься с ним», - сказался музыкант, которому журналисты указали на Ивана Урганта, Чулпан Хаматову и Ксению Собчак.

При этом он не удержался от очередного пассажа в адрес Ксении Собчак, которая в начале марта на фоне отъезда в Турцию опровергала сообщения СМИ об эмиграции.

«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (…) Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, тупичков» и яхт», - обещала тогда Ксения Анатольевна.

По мнению. Шнурова, Собчак «поехала обещать».

«Чем руководствовались те, кто улетел? Я же не могу знать, разные причины. Вот Собчак поехала обещать, потому что сыну обещала. На два месяца», - сказал артист.

При этом он заверил, что не ссорился с Собчак.

«Это она со мной ссорится, а я к ней очень хорошо отношусь», - пояснил Шнур.

Он также объяснил, зачем обижал Собчак и других «товарищей и не товарищей» в своих песнях и высказываниях в соцсетях.

«Да, я писал гадкие стишки, следуя традиции Пьеро. Довольно много товарищей я обидел и не товарищей. Но тем самым привлек к ним внимание. За что они мне должны быть благодарны», — уверен лидер «Ленинграда».

Шнуров также сравнил попытки запретить на Западе русскую культуру с борьбой с матом.

«Давайте запретим плохую погоду. Она перестанет быть такой? Запретим слово "брюнет". Не будет брюнетов? Они останутся, просто слова не будет. Поэтому все эти отмены ни о чем и ни к чему. Назовут таблицу не "Менделеева", а просто "таблица химических элементов". Что, никто не будет знать, что ее придумал Менделеев? Все будут знать», - предупредил музыкант.



4 марта группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Прощай, элита», в которой, в частности, был намек на на отъезд из России Собчак: «Понятно всем, что это отпуск, ну а мыслями ты здесь, с народом». В начале февраля Шнуров выпустил песню «Шмарафон», в которой поется, что «старенькая лошадь не портит борозды» и делаются довольно грубые намеки на личную жизнь Собчак.

Телеведущая возмутилась и потребовала от Шнурова «заткнуться или делать что-то крутое». Она добавила, что только обрадуется, если он «размажет ее талантливо». «А пока ты не Шнур, а шнуровка», - констатировала тогда светская львица. С тех пор у «Ленинграда» вышло уже около десятка клипов, многие из которых публика встретила с восторгом.

На новые пассажи Шнурова Собчак пока не отреагировала. В сегодняшних постах в ее Tеlegram-каналах большее внимание уделено возвращению в Россию Ивана Урганта и изгнанию с красной дорожки в Каннах «усатой» экс-звезды «Дома-2» Виктории Бони.