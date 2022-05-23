«Тузик, грелка и Пьеро»: Шнуров высказался о покинувших Россию коллегах
Лидер «Ленинграда» рассказал, как делал детей в пандемию, объяснил троллинг Собчак «традициями Пьеро» и пообещал угар на сентябрьском концерте в «Лужниках».
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал в понедельник большую пресс-конференцию в Москве, на которой рассказал о сентябрьском концерте, о жене и об отношении к музыкантам, покинувшим Россию.
При этом он назвал «слабой» позицию уехавших коллег и вновь подколол Ксению Собчак, объяснив, зачем обижал «нетоварищей».
ПОРВЕМ СТАДИОН, КАК ТУЗИК ГРЕЛКУ
Не брезговавший фирменными словечками Шнуров назвал главной темой пресс-конференции новость о концерте «Ленинграда» 10 сентября.
«Я собрал всех вас только чтобы сообщить об одном: 10 сентября на стадионе "Лужники" состоится большой эксклюзивный концерт группировки "Ленинград" с симфоническим оркестром "Глобалис". Всех поздравляю! Давненько не было угара для 60 тысяч зрителей. (…) За два с лишним года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать, как тузик грелку», - признался музыкант.
По его мнению, сейчас в музыкальном мире не хватает «эмоции "Ленинграда"».
«Накопленный творческий потенциал, а мы молчали с начала пандемии, позволяет мне не без оснований заявить, что "Ленинград" на настоящий момент - самая крутая живая группа во вселенной. (…). Той эмоции, которую даю я и "Ленинград", сильно не хватает. За два года, пока нас не было, не услышал ничего подобного и приближающегося. То, что делает молодежь: они не придумывают ничего нового, а только уродуют русский язык, пытаясь втиснуть в несвойственную ритмику чуждые мотивы», - возмутился Шнур.
Лидер «Ленинграда» также сказал, что в тур пока не собирается.
«Это ужасно, но зарекаться не стану», - осторожно отметил Сергей.
Завершая музыкальную часть своего спича, он поведал, почему решил возродить группировку после распада: «Звонят, просят песни снова. Ну как я могу так все взять и вычеркнуть?»
ТРАДИЦИИ ПЬЕРО И «ОБЕЩАНИЯ ОБЕЩАТЬ»
Однако журналистов интересовала не только музыка, но и отношение Шнурова к коллегам, покинувшим Россию на фоне спецоперации на Украине.
«Думаю, что некоторые из них не вернутся — мосты сожжены. Что касается меня, то не собираюсь уезжать. Позиция уехавшего слабая. Здесь ты остался со зрителем, можешь высказываться довольно остро, подбирая слова и не нарушая законодательства. Свобода слова присутствует. Уезжать — это предавать зрителя. Не хочу никого осуждать. Зритель верил, слушал, смотрел в рот, а ты уехал. Зритель уехать не может. Останься с ним», - сказался музыкант, которому журналисты указали на Ивана Урганта, Чулпан Хаматову и Ксению Собчак.
При этом он не удержался от очередного пассажа в адрес Ксении Собчак, которая в начале марта на фоне отъезда в Турцию опровергала сообщения СМИ об эмиграции.
«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (…) Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, тупичков» и яхт», - обещала тогда Ксения Анатольевна.
По мнению. Шнурова, Собчак «поехала обещать».
«Чем руководствовались те, кто улетел? Я же не могу знать, разные причины. Вот Собчак поехала обещать, потому что сыну обещала. На два месяца», - сказал артист.
При этом он заверил, что не ссорился с Собчак.
«Это она со мной ссорится, а я к ней очень хорошо отношусь», - пояснил Шнур.
Он также объяснил, зачем обижал Собчак и других «товарищей и не товарищей» в своих песнях и высказываниях в соцсетях.
«Да, я писал гадкие стишки, следуя традиции Пьеро. Довольно много товарищей я обидел и не товарищей. Но тем самым привлек к ним внимание. За что они мне должны быть благодарны», — уверен лидер «Ленинграда».
Шнуров также сравнил попытки запретить на Западе русскую культуру с борьбой с матом.
«Давайте запретим плохую погоду. Она перестанет быть такой? Запретим слово "брюнет". Не будет брюнетов? Они останутся, просто слова не будет. Поэтому все эти отмены ни о чем и ни к чему. Назовут таблицу не "Менделеева", а просто "таблица химических элементов". Что, никто не будет знать, что ее придумал Менделеев? Все будут знать», - предупредил музыкант.
4 марта группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Прощай, элита», в которой, в частности, был намек на на отъезд из России Собчак: «Понятно всем, что это отпуск, ну а мыслями ты здесь, с народом». В начале февраля Шнуров выпустил песню «Шмарафон», в которой поется, что «старенькая лошадь не портит борозды» и делаются довольно грубые намеки на личную жизнь Собчак.
Телеведущая возмутилась и потребовала от Шнурова «заткнуться или делать что-то крутое». Она добавила, что только обрадуется, если он «размажет ее талантливо». «А пока ты не Шнур, а шнуровка», - констатировала тогда светская львица. С тех пор у «Ленинграда» вышло уже около десятка клипов, многие из которых публика встретила с восторгом.
На новые пассажи Шнурова Собчак пока не отреагировала. В сегодняшних постах в ее Tеlegram-каналах большее внимание уделено возвращению в Россию Ивана Урганта и изгнанию с красной дорожки в Каннах «усатой» экс-звезды «Дома-2» Виктории Бони.
«Я ДЕЛАЛ ДЕТЕЙ И УСПЕШНО СПРАВИЛСЯ».
Еще одной женщиной, которой Шнуров уделил особое внимание на пресс-конференции, стала его четвертая жена Ольга, дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова.
«Я люблю свою жену!» - признался лидер «Ленинграда», отметив, что вторая половина не должна быть идеальной, поскольку это скучно.
Отвечая на вопрос о качествах, которые он ценит в супруге, музыкант высказался лаконично: «Женщина должна быть женщиной».
Шнуров женился на Ольге в 2018 году, а в прошлом году у них родился сын.
«В пандемию я делал детей и очень успешно с этим справился», — похвалил себя напоследок Сергей, добавив, что не впадал в депрессию из-за кризиса и два последних года в отличие от многих коллег провел более-менее хорошо.
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