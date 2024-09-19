«Влиятельные силы»: Государство призвали вмешаться во вседозволенность элит Wildberries
За такими крупными компаниями как Wildberries стоят очень влиятельные силы, после стрельбы в центре Москвы можно сделать вывод, что в России появляются группы людей, которым все дозволено, сказал НСН Кирилл Кабанов.
В России появляются группы людей, которым все дозволено, государству стоит указать на необходимость соблюдения российских законов, заявил в эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
Сотрудники силовых ведомств задержали владельца 1% акций Wildberries и супруга основательницы маркетплейса Татьяна Бакальчук Владислава. Предприниматель был задержан после перестрелки в бизнес-центре «Романов двор», где расположен один из офисов Wildberries, 18 сентября. В результате инцидента, по последним данным, погибли два человека. Утром 19 сентября стало известно, что Бакальчуку предъявили обвинение. Ему вменяются убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство. Кабанов указал на вседозволенность «влиятельных сил», стоящих за крупными компаниями.
«Я думаю, что эта ситуация компании никак не вредит, экономических последствий никаких не будет – люди как пользовались, так и пользуются. Но этот инцидент может навредить имиджу государства и принести реальную опасность, потому что у нас появляются группы, которым дозволено участвовать в разборках и стрелять в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело и так далее, с этим все понятно, но мы же прекрасно понимаем, что за этими компаниями стоят очень влиятельные силы. Надо задать вопрос этим влиятельным силам. Вопрос в том, как это будет решаться на уровне государства. Граждане не могут принять такую непонятную историю. Почему такое могло произойти? Произошло это, потому что у нас появились в стране группы, которым все дозволены. Посыл со стороны государства должен быть один: вы живете в нашей стране, вы должны соблюдать наши законы. Стволы вам даны не для того, чтобы вы ими размахивали, а для совершенно других целей. И не для того, чтобы вы делили миллиарды», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь политолог Евгений Минченко заявил НСН, что для каких-либо выводов нужно дождаться более полной информации и произошедшем. По его словам, исходя из произошедшей ситуации, можно сделать вывод о недоверии к российской судебной системе.
«Не совсем понятно, почему в ситуации, когда не пройдены необходимые юридические формальности, возникли какие-то силовые разбирательства. Я думаю, что если у сторон есть разногласия, то они вполне могли пытаться разрешить их или в досудебном порядке, или в рамках суда. Я думаю, что первый вывод, который нам из этого стоит сделать, что, видимо, существует какое-то системное недоверие к судебной системе. Что касается дальнейших последствий, я думаю, что, поскольку это один из ключевых маркетплейсов, имеющих стратегическое значение, в спор хозяйствующих субъектов так или иначе будут вынуждены вмешаться и государственные структуры. В этой ситуации надо разбираться, потому что мы-то с вами сейчас обсуждаем все это, основываясь на обрывочных сведениях из средств массовой информации. Я думаю, что для того, чтобы делать какие-то выводы, надо обладать всей полнотой информации, но у нас явно сейчас ситуация не такова», - отметил политолог.
Сам Бакальчук ранее заверил, что якобы приехал на встречу, чтобы обсудить в том числе строительство новых складов, и «остался жив только благодаря охране», напоминает «Радиоточка НСН». Он также добавил, что ответственность за происходящее лежит на неких людях, связанных с террористическими группировками, которые первыми открыли огонь из огнестрельного оружия. Он утверждает, что стрельбу открыла охрана бизнес-центра, и это была не перестрелка, а «расстрел».
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