«Влиятельные силы»: Государство призвали вмешаться во вседозволенность элит Wildberries

В свою очередь политолог Евгений Минченко заявил НСН, что для каких-либо выводов нужно дождаться более полной информации и произошедшем. По его словам, исходя из произошедшей ситуации, можно сделать вывод о недоверии к российской судебной системе.

«Не совсем понятно, почему в ситуации, когда не пройдены необходимые юридические формальности, возникли какие-то силовые разбирательства. Я думаю, что если у сторон есть разногласия, то они вполне могли пытаться разрешить их или в досудебном порядке, или в рамках суда. Я думаю, что первый вывод, который нам из этого стоит сделать, что, видимо, существует какое-то системное недоверие к судебной системе. Что касается дальнейших последствий, я думаю, что, поскольку это один из ключевых маркетплейсов, имеющих стратегическое значение, в спор хозяйствующих субъектов так или иначе будут вынуждены вмешаться и государственные структуры. В этой ситуации надо разбираться, потому что мы-то с вами сейчас обсуждаем все это, основываясь на обрывочных сведениях из средств массовой информации. Я думаю, что для того, чтобы делать какие-то выводы, надо обладать всей полнотой информации, но у нас явно сейчас ситуация не такова», - отметил политолог.

Сам Бакальчук ранее заверил, что якобы приехал на встречу, чтобы обсудить в том числе строительство новых складов, и «остался жив только благодаря охране», напоминает «Радиоточка НСН». Он также добавил, что ответственность за происходящее лежит на неких людях, связанных с террористическими группировками, которые первыми открыли огонь из огнестрельного оружия. Он утверждает, что стрельбу открыла охрана бизнес-центра, и это была не перестрелка, а «расстрел».

