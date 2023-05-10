Объединяет поколения: Ветераны рок-сцены о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
«Молодые Ветра» благоволят молодым музыкантам — благодаря изменениям в правилах еще больше юных рокеров смогут проявить себя и получить шанс выступить на крупнейшем в России рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ»!
Всероссийский конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» открыл свои двери для молодых музыкантов 3 апреля. Поучаствовать в нем пожелали уже более 2 тысяч исполнителей и коллективов. Песни, признанные лучшими, займут достойное место в ротации радиостанции «НАШЕ Радио», а самые талантливые музыканты отправятся в гастрольный тур по России и выступят в рамках фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2023» с 4 по 6 августа.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе могло как можно больше исполнителей, жюри внесло изменения в его правила. Так, на то, чтобы присоединиться к «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», музыкантам дается еще целый месяц — подать заявку можно будет до 15 июня. Кроме того, теперь можно заявить на конкурс до пяти своих композиций, каждая из которых оформляется отдельной заявкой.
Изменены и возрастные требования для участников конкурса. Как и прежде, лидеру группы должно быть от 18 до 35 лет, однако музыканты других возрастных категорий, входящие в состав группы, также могут принять участие в конкурсе. Единственное условие — участников коллектива от 18 до 35 лет должно быть большинство.
ДВИЖНЯК И ТУСОВКА!
Мастодонты рок-сцены уже поделились своими впечатлениями и ожиданиями от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Так, фронтмен легендарной группы «Калинов Мост», которая выступит на фестивале «НАШЕСТВИЕ», Дмитрий Ревякин назвал соревнование шансом для молодых музыкантов показать, реализовать себя и победить в честной борьбе.
Согласился с коллегой и музыкант Найк Борзов. По его словам, такие конкурсы, как «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», — прекрасный шанс для пока неизвестных коллективов не только «засветиться» на сцене, но и «обкатать» программу на большом количестве людей.
«Шанс почувствовать этот кайф от того, что люди подходят, говорят приятные вещи. Это стимулирует дальнейшее творчество, мотивирует двигаться дальше и хорошо заряжает. Движняк, тусовка!» — поделился Борзов.
В свою очередь лидер панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко отметил, что «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» будет интересен не только молодежи, но и прославленным музыкантам.
«Такие конкурсы бодрят “стариков”, заставляют их шевелиться и делать что-то хорошее. Надеюсь, что на “НАШЕм Радио” сильно изменится плейлист, появятся новые имена», — отметил фронтмен «Бригадного подряда».
ЧЕСТНЫЕ И ХАРИЗМАТИЧНЫЕ
Для лидера коллектива «Сурганова и оркестр» Светланы Сургановой, которая тоже выступит со своей группой на «НАШЕСТВИИ-2023», важно появление в отечественной рок-музыке новых поэтов. По ее мнению, они мыслят свежо и емко, к тому же, у них филигранно отточенная техника в плане стихосложения. Сурганова назвала молодых авторов песен самобытными, честными и харизматичными и призвала старую и новую рок-школы объединяться, а не соперничать между собой.
Высказался также лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский. Он обратился с напутственным словом к участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и пожелал им с честью пройти соревнование, победить и выступить вместе со старшими товарищами с 4 по 6 августа на фестивале «НАШЕСТВИЕ».
УДАЧУ ЗА ХВОСТ!
В конкурсе принимают участие музыканты не только из России. Так, восемнадцатилетний рок-музыкант, основатель группы Lovitura из Гагаузии Александр Руссу посчитал участие в «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» очень интересной, манящей и крутой идеей.
«Я чувствую и верю, что мои песни нужны людям. Это крутая музыка, и у меня ощущение, что я все делаю правильно. Другим участникам конкурса я хочу пожелать волшебного вдохновения, продуктивности и удачи», — сказал юный исполнитель.
В свою очередь автор тысячной заявки на «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер уссурийской группы «Аниматор» Дмитрий Корольков рассказал, как коллективу пришла идея подать заявку на участие в конкурсе.
«О конкурсе узнали из социальных сетей. Участвовать решили как? Решили схватить удачу за хвост! Мы ищем разные варианты роста. В таком масштабе мы, конечно, еще не играли никогда! Хотим расширить аудиторию своих слушателей», — заявил музыкант.
Корольков пожелал своим товарищам-соперникам по конкурсу продолжать заниматься любимым делом, творить, самореализовываться и идти до конца.
«Радиоточка НСН» напоминает, что подать заявку на участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» можно до 15 июня на сайте молодыеветра.рф.
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