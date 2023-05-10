Объединяет поколения: Ветераны рок-сцены о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Для того, чтобы принять участие в конкурсе могло как можно больше исполнителей, жюри внесло изменения в его правила. Так, на то, чтобы присоединиться к «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», музыкантам дается еще целый месяц — подать заявку можно будет до 15 июня. Кроме того, теперь можно заявить на конкурс до пяти своих композиций, каждая из которых оформляется отдельной заявкой.

Изменены и возрастные требования для участников конкурса. Как и прежде, лидеру группы должно быть от 18 до 35 лет, однако музыканты других возрастных категорий, входящие в состав группы, также могут принять участие в конкурсе. Единственное условие — участников коллектива от 18 до 35 лет должно быть большинство.

ДВИЖНЯК И ТУСОВКА!

Мастодонты рок-сцены уже поделились своими впечатлениями и ожиданиями от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Так, фронтмен легендарной группы «Калинов Мост», которая выступит на фестивале «НАШЕСТВИЕ», Дмитрий Ревякин назвал соревнование шансом для молодых музыкантов показать, реализовать себя и победить в честной борьбе.

Согласился с коллегой и музыкант Найк Борзов. По его словам, такие конкурсы, как «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», — прекрасный шанс для пока неизвестных коллективов не только «засветиться» на сцене, но и «обкатать» программу на большом количестве людей.

«Шанс почувствовать этот кайф от того, что люди подходят, говорят приятные вещи. Это стимулирует дальнейшее творчество, мотивирует двигаться дальше и хорошо заряжает. Движняк, тусовка!» — поделился Борзов.