Мэр Орла Парахин рассказал о повреждениях после атаки ВСУ

По словам чиновника, в Советском районе города прилетело в одно из местных предприятий. Также БПЛА повредили остекление в нескольких многоквартирных домах, есть поврежденные авто.



На месте работают оперативные службы. Он добавил, что главное сейчас — обеспечить безопасность горожан, оценить масштаб ущерба и быстро устранить последствия. В ближайшее время сотрудники администрации начнут поквартирный обход. Управляющие и подрядные организации приступят к восстановительным работам.



Недавно писали, что силы ПВО ликвидировали 87 украинских беспилотников 23 октября.

