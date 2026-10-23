Мэр Орла Парахин рассказал о повреждениях после атаки ВСУ

Мэр Орла Юрий Парахин провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где определил с коллегами первоочередные задачи после атаки ВСУ. Об этом он рассказал на своей странице «Вконтакте».

ВСУ повредили предприятие в Орловской области в ходе ракетной атаки

По словам чиновника, в Советском районе города прилетело в одно из местных предприятий. Также БПЛА повредили остекление в нескольких многоквартирных домах, есть поврежденные авто.

На месте работают оперативные службы. Он добавил, что главное сейчас — обеспечить безопасность горожан, оценить масштаб ущерба и быстро устранить последствия. В ближайшее время сотрудники администрации начнут поквартирный обход. Управляющие и подрядные организации приступят к восстановительным работам.

Недавно писали, что силы ПВО ликвидировали 87 украинских беспилотников 23 октября.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВСУОрловская ОбластьОрел

Горячие новости

Все новости

партнеры