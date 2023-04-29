Группа «Йорш» поделилась рок-секретами с участниками «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Сейчас хорошее время для молодых групп, которые могут вновь сделать рок-н-ролл великим, затмив рэп и попсу, сказал в эфире НСН Дмитрий Соколов.
Лидер группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью НСН назвал конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» трамплином для молодых музыкантов, предупредив их, что еще долго придется «бить лапками».
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже больше тысячи заявок. Его победители запишут виниловую пластинку, попадут в ротацию «НАШЕго Радио», отправятся с туром по стране и выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», в числе участников которого будет и группа «Йорш».
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«Я слышал о конкурсе "Молодые ветра", который дает молодым исполнителям возможность выступить на фестивале "Нашествие»". Много-много лет назад группа "Йорш" также попала на несколько крупнейших в России фестивалей на конкурсной основе, после чего нас стали замечать и приглашать другие фестивали. Но сразу хочу оговориться: ребята, это не какая-то панацея или волшебная пилюля. Выступление даже один раз, даже на самом крупном фестивале, даже перед хэдлайнером ничего не даст в долгосрочной перспективе. Нужно, чтобы группа сама била лапками, пробивалась, делала активности. Это хорошая возможность быть услышанным и замеченным, хороший трамплин», - сказал Сокол.
По его мнению, сейчас хорошее время для новых рок-музыкантов. При этом лидер группы «Йорш» призвал их вернуть в России славу рок-н-ролла, победив рэп и поп-музыку.
«Всегда интересно наблюдать, как ребята выстреливают, сейчас очень хорошее время, такого не было, когда мы создали группу. Сейчас можно через соцсети, рекламу и цифровые площадки достаточно быстро раскрутиться, если у тебя интересный материал и его подача, и ты не сдаешься. Есть масса таких примеров. Очень круто, что есть рок-коммьюнити, потому что успех одного коллектива так или иначе притягивает внимание широкой аудитории жанру, люди потихонечку начинают слушать другую музыку. Здесь, скорее, командное соревнование, а конкуренты у нас другие, это рэп и поп-музыка. У нас принято не замечать рок-музыку за какое-то вольнодумство, хотя мы все знаем, какие огромные площадки собирают рок-музыканты. Давайте сделаем рок-н-ролл снова великим в нашей стране!» - подчеркнул музыкант.
При этом Сокол объяснил, чем отличается путь молодых рок-музыкантов от вспыхивающих и угасающих звезд рэпа.
«Я бы рекомендовал выкинуть из головы миф о прекрасном, волшебном дяденьке, который придет и все сделает за вас. Ребята, это единичные случаи. Все музыканты, которые добились успеха в России, прошли трудный путь лишений, нулевых или минусовых туров, дошираков в подъезде и прочее. Никто не сделает для вас лучше. Лейблы, площадки и фестивали потом найдутся, но поначалу надо самим съесть пуд соли, нарабатывая собственную фанбазу. Это очень длительный и трудный путь, зато эти фанаты останутся с вами навсегда. В отличие от рэпа, где кто-то выстрелил, но через два года про него забыли, рок-музыканты идут в ногу со своими слушателями, взрослеют вместе с ними, никогда их не оставляют, и слушатели их поддерживают. Человек, слушающий группу "Ария" в 15 лет, будет ее слушать и в 35 и в 50, и похоронят его вместе с мотоциклом под "Беспечного ангела". У нас путь сложнее, дольше, поэтому я желаю всем стойкости и веры в собственные силы», - заключил собеседник НСН.
Поддержку конкурсу «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» выразили многие российские музыканты. В частности, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН отметила, что конкурс откроет для широкой аудитории талантливых поэтов, пишущих тексты для рок-групп.
Прием заявок на Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продолжится до 15 мая включительно. Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» состоится 4, 5 и 6 августа 2023 года на новой площадке в Калужской области, неподалеку от деревни Митяево.
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