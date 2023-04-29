Группа «Йорш» поделилась рок-секретами с участниками «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Лидер группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью НСН назвал конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» трамплином для молодых музыкантов, предупредив их, что еще долго придется «бить лапками».

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже больше тысячи заявок. Его победители запишут виниловую пластинку, попадут в ротацию «НАШЕго Радио», отправятся с туром по стране и выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», в числе участников которого будет и группа «Йорш».