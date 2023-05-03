«Убеждайтесь в своей нужности!»: Ревякин назвал пользу конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Молодым исполнителям важно понимать, что их творчество нужно не только им, но и всем их поклонникам, сказал НСН Дмитрий Ревякин.
Молодым музыкантам нужна помощь, чтобы они смогли себя реализовать, поэтому конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» важен и нужен. Об этом в интервью НСН заявил лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин.
Всероссийский конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Заявки на участие в нем отправили уже больше тысячи исполнителей и коллективов. Песни победителей конкурса попадут в ротацию «НАШЕго Радио», а лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по России и выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ». В нем примет участие и группа «Калинов мост».
«Присылайте свои записи! Победители могут реально выступить на "НАШЕСТВИИ". Это здорово! Конкурс "НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра" очень актуален, потому что всегда надо помогать молодым музыкантам, чтобы они смогли себя где-то показать, реализовать и в честной борьбе победить. Хочу пожелать молодым музыкантам убежденности в том, что то дело, чем они занимаются, обязательно нужно всем, а не только им. Ну и всем успеха! » — сказал ветеран рок-сцены.
Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» пройдет с 4 по 6 августа 2023 года в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. В нем примут участие больше 100 легендарных рок-музыкантов и свыше 60 молодых певцов и коллективов.
Ранее автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что необходимо вовремя открывать двери для молодежи и давать ей творить.
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