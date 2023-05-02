«На острие актуальности»: Найк Борзов назвал преимущества участников конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 мая включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен. Борзов заявил, что подобные конкурсы - отличная возможность для молодых музыкантов показать себя.

«Такие конкурсы надо проводить. Для многих музыкантов это хорошая возможность не только «засветиться», но и просто поиграть, «обкатать» программу на большом количестве людей. Шанс почувствовать этот кайф от того, что люди подходят, говорят приятные вещи. Это стимулирует дальнейшее творчество, мотивирует двигаться дальше и хорошо заряжает. Движняк, тусовка!» - заявил собеседник НСН.