«На острие актуальности»: Найк Борзов назвал преимущества участников конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Нужно верить в то, что делаешь, посоветовал Найк Борзов конкурсантам «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» в эфире НСН.
Музыкант Найк Борзов в интервью НСН выразил мнение, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» даст молодым музыкантам возможность не только «засветиться», но и просто поиграть, «обкатать» программу на большом количестве людей.
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Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 мая включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен. Борзов заявил, что подобные конкурсы - отличная возможность для молодых музыкантов показать себя.
«Такие конкурсы надо проводить. Для многих музыкантов это хорошая возможность не только «засветиться», но и просто поиграть, «обкатать» программу на большом количестве людей. Шанс почувствовать этот кайф от того, что люди подходят, говорят приятные вещи. Это стимулирует дальнейшее творчество, мотивирует двигаться дальше и хорошо заряжает. Движняк, тусовка!» - заявил собеседник НСН.
По его словам, подобные конкурсы обеспечивают достойную конкуренцию артистам «старой школы».
«Конкуренция – отличная вещь. Если создается какая-то монополия, то автоматически теряется качество, вещь сама в себе замыкается, нет какого-то развития. Происходит полная стагнация. Такие конкурсы дают возможности, конкуренцию. Рождаются новые имена. Это круто», - отметил Борзов.
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Музыкант выступил с простым, но душевным напутствием молодым артистам.
«Молодым исполнителям могу посоветовать как можно дольше оставаться «молодыми исполнителями», быть на острие актуальности! Нужно верить в то, что делаешь и не обламываться», - резюмировал Борзов.
Сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вслед за геополитическими изменениями всегда идет новая волна во всех видах искусств и появляются герои своего времени.
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