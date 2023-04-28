«Удачу за хвост!»: тысячная заявка на «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пришла с Дальнего Востока

Группа «Аниматор» из Уссурийска подала тысячную заявку на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и рассказала в эфире НСН о своих ожиданиях от конкурса.

Авторы тысячной заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа «Аниматор» поделились в интервью НСН ожиданиями от конкурса и передали слова напутствия другим участникам.

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Спустя три недели с небольшим с начала конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» организаторам поступило уже более 1000 заявок от музыкантов из разных уголков нашей огромной страны. НСН связалась с харизматичными артистами из Уссурийска, чья заявка на конкурс стала юбилейной. Лидер группы «Аниматор» Дмитрий Корольков рассказала нам о музыке группы, пропитанной сатирическими нотками и драйвом, а также поделился планами на будущее.

«О конкурсе узнали из социальных сетей. Участвовать решили как? Решили схватить удачу за хвост! Мы ищем разные варианты роста. В таком масштабе мы, конечно, еще не играли никогда! Хотим расширить аудиторию своих слушателей», - заявил собеседник НСН.
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По его словам, группа выступает на сцене аж с 2012 года, но год назад музыканты решили полностью пересмотреть свое творчество и начать все сначала.

«На сцене с 2012 года, но год назад поняли, что все, что мы делали до этого - не то. С мая прошлого года пересмотрели подход к музыке, и теперь все по новой! Мы играем панк-рок музыку с юмористическими, сатирическими текстами. Выступаем 1-2 раза в месяц по различным фестивалям и заведениям в Приморском крае», - поделился музыкант.
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Он передал всем участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» слова напутствия и пожелал удачи.

«Участникам желаем продолжать заниматься любимым делом, творить, самореализовываться и идти до конца», - резюмировал артист.

Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Анатолий Захарчук
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