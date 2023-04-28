«Удачу за хвост!»: тысячная заявка на «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пришла с Дальнего Востока

Спустя три недели с небольшим с начала конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» организаторам поступило уже более 1000 заявок от музыкантов из разных уголков нашей огромной страны. НСН связалась с харизматичными артистами из Уссурийска, чья заявка на конкурс стала юбилейной. Лидер группы «Аниматор» Дмитрий Корольков рассказала нам о музыке группы, пропитанной сатирическими нотками и драйвом, а также поделился планами на будущее.



«О конкурсе узнали из социальных сетей. Участвовать решили как? Решили схватить удачу за хвост! Мы ищем разные варианты роста. В таком масштабе мы, конечно, еще не играли никогда! Хотим расширить аудиторию своих слушателей», - заявил собеседник НСН.