Минобороны: Силы ПВО ликвидировали 87 украинских беспилотников 23 октября

Глава Генштаба ВС РФ сообщил о введении режима тишины в Алешках с 27 октября ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Орле В РСПП заявили о «параличе» инвестиций на фоне сохранения ставки в 14% Волочкова отвергла обвинения в рекламе обманщиков из «АйфонБерри» Россияне зимой смогут отправиться прямыми рейсами в 40 стран