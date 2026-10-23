Минобороны: Силы ПВО ликвидировали 87 украинских беспилотников 23 октября

Дежурные силы противовоздушной обороны РФ за день, 23 октября, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных средств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Пермском крае при атаке БПЛА поврежден промышленный объект

Представители оборонного ведомства уточнили, что БПЛА ликвидировали над Белгородским, Брянским, Калужским, Курским и Орловским регионами, Подмосковьем, Республикой Крым и Пермским краем.

Также в Нижегородской области три человека пострадали в результате атаки беспилотников. По предварительной информации, в Городецком округе на них упали обломки БПЛА. Жителей госпитализировали.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияБеспилотникиПВО

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