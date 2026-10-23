В Государственной думе предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки

Политик объяснил, что аферисты придумывают все более драматичные ситуации, чтобы обмануть жертв с помощью поддельных голосов и изображений. Когда преступники говорят от имени близкого человека, якобы попавшего в беду, это грозит не только финансовыми потерями, но и ущербом для здоровья.



Парламентарий напомнил, что в начале 2026-го его фракция внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за создание дипфейков. Документ предлагает выделить незаконную автоматизированную обработку персональных данных в разряд самостоятельных преступлений.



Кибермошенникам, которые с корыстной целью вводят людей в заблуждение, будет грозить до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.



До этого сообщали, что злоумышленники с помощью дипфейков похитили у россиян около двух млрд рублей.

