Музыкант из Молдовы представил песню на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

«Группа существует два года. К сожалению, выступали только один раз на квартирнике. Играем русский рок и любим его, потому следим за новостями «НАШЕго радио». Так и узнали о конкурсе. Участие в нем мне показалось это очень интересной, манящей и крутой идеей. Я чувствую и верю, что мои песни нужны людям. Это крутая музыка и у меня ощущение, что я все делаю правильно. Другим участникам конкурса я хочу пожелать волшебного вдохновения, продуктивности и удачи», - сказал Руссу.

Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

