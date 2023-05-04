Музыкант из Молдовы представил песню на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Участник конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Александр Руссу рассказал НСН, что его крутые песни нужны людям.
Спустя месяц с начала конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» организаторам поступило почти 1,5 тысячи заявок от музыкантов из России и других стран. НСН связалась молодым рокером и основателем группы Lovitura из Гагаузии. Александр Руссу поделился ожиданиями от конкурса.
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«Группа существует два года. К сожалению, выступали только один раз на квартирнике. Играем русский рок и любим его, потому следим за новостями «НАШЕго радио». Так и узнали о конкурсе. Участие в нем мне показалось это очень интересной, манящей и крутой идеей. Я чувствую и верю, что мои песни нужны людям. Это крутая музыка и у меня ощущение, что я все делаю правильно. Другим участникам конкурса я хочу пожелать волшебного вдохновения, продуктивности и удачи», - сказал Руссу.
Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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