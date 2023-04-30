«Бодрит стариков»: Скляренко призвал участников «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» не бояться творить
Молодое поколение музыкантов всегда лучше предыдущего, маститым рокерам полезно услышать советы от молодежи, сказал НСН Анатолий Скляренко.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» интересен как молодым исполнителям, так и прославленным рокерам, которых соревнование с молодыми подстегивает к дальнейшему творчеству. Об этом в интервью НСН заявил лидер панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко.
Всероссийский конкурс для юных музыкантов «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» начался 3 апреля. Сейчас на участие в нем отправлено уже больше тысячи заявок. Лучшие музыканты получат возможность попасть в ротацию «НАШЕго Радио», отправиться в гастрольный тур по стране и выступить на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», который пройдет близ деревни Митяево Боровского района Калужской области с 4 по 6 августа 2023 года. По словам Скляренко, конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» важен и нужен не только молодым музыкантам, но и ветеранам рок-музыки.
«Я всегда приветствую молодежные конкурсы, где неизвестные музыканты могут показать свой талант. “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра” — не исключение. Надеюсь, что на “НАШЕм радио” сильно изменится плейлист, появятся молодые имена. Такие конкурсы не только интересны молодежи, но и бодрят "стариков", заставляют их шевелиться и делать что-то хорошее», — сказал Скляренко.
Музыкант посоветовал молодым коллегам не бояться давать советы старшим товарищам.
«Я придерживаюсь позиции, что следующее поколение всегда лучше предыдущего, и хотел бы послушать советы от молодежи для себя. Ребята, вы будете однозначно лучше нас. Не бойтесь ничего! Творите свое искусство! Все будет хорошо!» — подытожил лидер «Бригадного подряда».
Напомним, в рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023» примут участие свыше 100 легендарных музыкантов и больше 60 молодых исполнителей.
Ранее лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова выразила уверенность, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» наверняка откроет множество новых поэтов и музыкантов.
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