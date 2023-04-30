«Бодрит стариков»: Скляренко призвал участников «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» не бояться творить

Всероссийский конкурс для юных музыкантов «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» начался 3 апреля. Сейчас на участие в нем отправлено уже больше тысячи заявок. Лучшие музыканты получат возможность попасть в ротацию «НАШЕго Радио», отправиться в гастрольный тур по стране и выступить на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», который пройдет близ деревни Митяево Боровского района Калужской области с 4 по 6 августа 2023 года. По словам Скляренко, конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» важен и нужен не только молодым музыкантам, но и ветеранам рок-музыки.

«Я всегда приветствую молодежные конкурсы, где неизвестные музыканты могут показать свой талант. “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра” — не исключение. Надеюсь, что на “НАШЕм радио” сильно изменится плейлист, появятся молодые имена. Такие конкурсы не только интересны молодежи, но и бодрят "стариков", заставляют их шевелиться и делать что-то хорошее», — сказал Скляренко.

Музыкант посоветовал молодым коллегам не бояться давать советы старшим товарищам.

«Я придерживаюсь позиции, что следующее поколение всегда лучше предыдущего, и хотел бы послушать советы от молодежи для себя. Ребята, вы будете однозначно лучше нас. Не бойтесь ничего! Творите свое искусство! Все будет хорошо!» — подытожил лидер «Бригадного подряда».

Напомним, в рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023» примут участие свыше 100 легендарных музыкантов и больше 60 молодых исполнителей.

Ранее лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова выразила уверенность, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» наверняка откроет множество новых поэтов и музыкантов.

