СМИ: Утерянную книгу Роттердамского нашли спустя 400 лет
Библиотека Роттердама пополнилась книгой Эразма Роттердамского 1609 года издания о правилах поведения для детей. Она считалось утраченной почти 400 лет. Об этом сообщил телеканал Rijnmond.
Труд «О правилах хорошего тона для детей», представляет собой небольшую брошюру — французскую адаптацию руководства по этикету. Теперь она вошла в роттердамскую коллекцию ЮНЕСКО.
Куратор Джон Толен назвал удивительным тот факт, что спустя более четырех столетий издание удалось добавить в коллекцию культурного наследия. Его предложил американский букинист, знакомый с роттердамским собранием.
По словам Толена, этот экземпляр — единственный сохранившийся в мире из тиража, который мог насчитывать до тысячи копий. Скорее всего, книгу не сохранили в библиотечных фондах, потому что это было практическое пособие, а не произведение для долгого хранения.
Роттердамская коллекция Эразма — крупнейшее в мире собрание произведений мыслителя и работ о нем. Она насчитывает более 3 тыс. томов, изданных до 1900 года, еще столько же книг — после 1900-го, а также статьи и памятные медали.
В субботу уникальное издание впервые представят широкой публике.
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