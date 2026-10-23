Минобрнауки оставило минимальные баллы ЕГЭ на 2027 год
Минобрнауки не изменило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на следующий учебный год. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, с ним ознакомилось РИА Новости.
По сравнению с прошлым минимальные баллы по всем предметам будут прежними. Для русского языка нужно набрать минимум 40, профильной математики — 40, физики — 41, обществознания — 45, истории — 40, информатики — 46, иностранного языка — 40, литературы — 40, а по биологии, географии и химии — те же 40.
Ранее советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская объяснила, что усложнений в ЕГЭ-2027 не будет. По ее словам, такой потребности сейчас нет.
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