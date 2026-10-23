«Расширять границы!»: Сергей Жилин о Радио JAZZ и новом альбоме
Сергей Жилин представил альбом «Рахманинов. Многогранность гения» и объяснил, как успевает быть пианистом, композитором, дирижером и аранжировщиком.
Народный артист России, пианист, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин в день 60-летия рассказал специальному корреспонденту НСН, что отлично себя чувствует в роли ведущего программы на Радио JAZZ 89.1 FM.
23 октября Жилин отмечает юбилей. Он объяснил, почему решил рассказать о джазе широкой аудитории радиослушателей, и представил новый альбом.
«Чем больше у нас будет людей вовлечено в это великолепное искусство, тем будет лучше. Мы сделали программу для того, чтобы расширять границы, увеличивать количество любителей джаза. В качестве радиоведущего я себя чувствую отлично. Кстати, буквально сегодня я напечатал альбом "Рахманинов. Многогранность гения", здесь 12 треков, всё это все наши обработки великой музыки великого композитора», — отметил музыкант на юбилейном концерте в Большом зале Московской консерватории.
Он также рассказал, как успевает выступать в качестве пианиста, композитора, дирижера и аранжировщика одновременно.
«Это все параллельные специальности, просто мне интересно делать и то, и то, и то. Нравится дирижировать, естественно, аранжировать, я с этого начинал, пианизм – моя основная специальность, а композитор – это тоже очень интересно, но не всегда на это время хватает», — признался юбиляр.
Ранее Сергей Жилин пообещал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» «беспредел» на юбилейном концерте 23 октября в Большом зале консерватории в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Государственной думе предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки
- Минобороны: Силы ПВО ликвидировали 87 украинских беспилотников 23 октября
- «Расширять границы!»: Сергей Жилин о Радио JAZZ и новом альбоме
- Эксперт рассказал, может ли ИИ в медицине поставить ложный диагноз
- Лоза посоветовал Криду читать и смотреть документальное кино после скандала
- В России утвердили единый образец бесплатного удостоверения учителя
- «Кино о любви!»: Киркоров раскрыл секреты клипа «Луиза» с мисс БРИКС
- «Либеральное проиграло»: Почему «Рождение империи» Кравчука понравится зрителям
- Маск обвинил украинские элиты в обогащении за счет западной помощи
- Налог для всех? Маркетплейсы насторожились сбору на имущество с ПВЗ