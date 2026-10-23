Народный артист России, пианист, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин в день 60-летия рассказал специальному корреспонденту НСН, что отлично себя чувствует в роли ведущего программы на Радио JAZZ 89.1 FM.

23 октября Жилин отмечает юбилей. Он объяснил, почему решил рассказать о джазе широкой аудитории радиослушателей, и представил новый альбом.