«Расширять границы!»: Сергей Жилин о Радио JAZZ и новом альбоме

Сергей Жилин представил альбом «Рахманинов. Многогранность гения» и объяснил, как успевает быть пианистом, композитором, дирижером и аранжировщиком.

Народный артист России, пианист, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин в день 60-летия рассказал специальному корреспонденту НСН, что отлично себя чувствует в роли ведущего программы на Радио JAZZ 89.1 FM.

23 октября Жилин отмечает юбилей. Он объяснил, почему решил рассказать о джазе широкой аудитории радиослушателей, и представил новый альбом.

Ароматный джаз: Сергей Жилин пообещал «беспредел» на юбилейном концерте
«Чем больше у нас будет людей вовлечено в это великолепное искусство, тем будет лучше. Мы сделали программу для того, чтобы расширять границы, увеличивать количество любителей джаза. В качестве радиоведущего я себя чувствую отлично. Кстати, буквально сегодня я напечатал альбом "Рахманинов. Многогранность гения", здесь 12 треков, всё это все наши обработки великой музыки великого композитора», — отметил музыкант на юбилейном концерте в Большом зале Московской консерватории.

Он также рассказал, как успевает выступать в качестве пианиста, композитора, дирижера и аранжировщика одновременно.

«Это все параллельные специальности, просто мне интересно делать и то, и то, и то. Нравится дирижировать, естественно, аранжировать, я с этого начинал, пианизм – моя основная специальность, а композитор – это тоже очень интересно, но не всегда на это время хватает», — признался юбиляр.

Ранее Сергей Жилин пообещал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» «беспредел» на юбилейном концерте 23 октября в Большом зале консерватории в Москве.

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ФОТО: НСН / Ольга Ермак
ТЕГИ:ЮбилейДжаз

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