«Искрометные и харизматичные!»: Сурганова ждет новых поэтов на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Светлана Сурганова сказала в эфире НСН, что в регионах множество талантливой молодежи, пишущей песни и стихи, выступив при этом за коллаборацию с новой школой.
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН выразила уверенность, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» наверняка откроет множество новых поэтов и музыкантов.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Его победители попадут в ротацию «НАШЕго Радио», отправятся в гастрольный тур по стране, а также выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», в числе участников которого будет и Светлана Сурганова.
«"Молодые ветра" - это чудесный проект, связанный с открытием новых имен. Я не так часто слушаю новые группы, но новые поэты меня радуют. Они мыслят очень свежо и емко, у них какая-то филигранно отточенная техника в плане рифмосложения. Конечно, не все зарифмованные строчки можно приписать к поэзии, но то, что они мыслят динамично, быстро и искрометно, часто с очень хорошим чувством юмора, - это точно. Проект "Молодые ветра" наверняка способен освежить плейлисты многих радиостанций. Думаю, это всем нам, всем тем, кто любит музыку, пойдет на пользу», - сказала лидер группы «Сурганова и оркестр».
Она также высказалась за коллаборацию старой и новых школ вместо конкуренции.
«В данном вопросе слово "конкуренция" не очень уместно, скорее сотрудничество и обмен опытом. В рамках сотрудничества со школой "Росатома" мы ездим по разным городам и весям, и отслушиваем огромное количество талантливых детей. Мы понимаем, как много талантливых молодых людей сочиняют песни и пишут стихи, они самобытные, честные и харизматичные. Так что я только за всевозможные коллаборации и взаимодействие старой и новой школ», - заключила собеседница НСН.
Лидер группы 25/17 Антон «Ант» Завьялов ранее заявил НСН, что ждет крутой музыки от участников конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
Организаторы Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получили уже больше тысячи заявок, их прием продлится до 15 мая включительно. Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» состоится 4, 5 и 6 августа 2023 года на новой площадке в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. В нем примут участие более 100 известных исполнителей. При этом, помимо легендарных музыкантов, на молодежную сцену фестиваля выйдут более 60 молодых исполнителей и рок-групп.
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