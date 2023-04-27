«Искрометные и харизматичные!»: Сурганова ждет новых поэтов на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН выразила уверенность, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» наверняка откроет множество новых поэтов и музыкантов.

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Его победители попадут в ротацию «НАШЕго Радио», отправятся в гастрольный тур по стране, а также выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», в числе участников которого будет и Светлана Сурганова.