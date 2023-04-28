«Актуально всегда!»: Кристовский пожелал музыкантам покорить конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Владимир Кристовский в эфире НСН пожелал юным исполнителям выступить на одной сцене с маститыми музыкантами.
Проводить конкурсы для молодых музыкантов важно и нужно, поскольку это невероятный шанс быть услышанными и попасть на большую сцену. Об этом в интервью НСН заявил лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский.
Всероссийский конкурс для молодых музыкантов «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Сегодня на участие в конкурсе подано уже свыше тысячи заявок. Лучшие композиции прозвучат на волнах «НАШЕго Радио», а самые талантливые исполнители отправятся с гастролями по России и выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ». В нем примет участие и группа «Uma2rman».
«Такие конкурсы актуальны всегда, потому что это невероятный шанс для молодых исполнителей быть услышанными, попасть на большую сцену вместе с уже знаменитыми артистами. Очень важно и нужно проводить такие соревнования», — сказал музыкант.
Лидер «Uma2rman» пожелал всем участникам конкурса пройти его с честью, победить и выступить вместе со знаменитыми коллективами на фестивале «НАШЕСТВИЕ», который пройдет с 4 по 6 августа 2023 года в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. В нем будут участвовать больше 100 легенд рок-музыки и свыше 60 молодых исполнителей и коллективов.
Ранее лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью "Радиоточке НСН" выразила уверенность, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» наверняка откроет множество новых поэтов и музыкантов.
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