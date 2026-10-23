Эксперт оценил появление новой «Герани» с оптической навигацией
Военный аналитик Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что модифицированный отечественный беспилотник «Герань-5 К5К» с оптической навигацией получил дополнительный канал наведения на цель. Это повышает точность ударов.
Литовкин подчеркнул, что целями обновленного устройства могут быть вокзалы, железнодорожные составы, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, то есть любые серьезные объекты.
При этом оптическая навигация позволяет беспилотнику быть более устойчивым в условиях помех систем РЭБ.
Главная же особенность модели — навигация по изображению местности, а не только по спутниковым сигналам. Плюс, новый БПЛА наделили увеличенными дальностью, высотой и скоростью полета.
Ранее президенту Владимиру Путину показали реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5».
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