Эксперт оценил появление новой «Герани» с оптической навигацией

Литовкин подчеркнул, что целями обновленного устройства могут быть вокзалы, железнодорожные составы, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, то есть любые серьезные объекты.



При этом оптическая навигация позволяет беспилотнику быть более устойчивым в условиях помех систем РЭБ.



Главная же особенность модели — навигация по изображению местности, а не только по спутниковым сигналам. Плюс, новый БПЛА наделили увеличенными дальностью, высотой и скоростью полета.



Ранее президенту Владимиру Путину показали реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5».

