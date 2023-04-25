«Загорятся новые имена!»: Лидер группы «Эпидемия» о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Благодаря конкурсу «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» на нашем рок-небосклоне загорится несколько новых имён, заявил лидер группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в эфире НСН.
Лидер группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в интервью НСН порадовался за молодых музыкантов, которым выпал шанс показать себя на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. С тех пор организаторы получили уже почти 1000 заявок на участие. Победители конкурса получат право выступить на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», попасть в ротацию «НАШЕго Радио», а также записать винил и отправиться в гастрольный тур. Юрий Мелисов назвал возможность выступить на самом известном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ» важным шагом для молодых исполнителей.
«Хочется порадоваться за молодых музыкантов, у которых появился шанс выступить на самом известном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ». Это отличная возможность заявить о себе и сделать важный шаг для своего дальнейшего продвижения», - отметил собеседник НСН.
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По его словам, раньше у молодых и талантливых музыкантов особо не было возможности показать себя, хотя они были этого достойны.
«Мы знали немало групп, которые были достойны большего, исполняли отличную музыку и прекрасно владели музыкальными инструментами, но у них не было такого шанса, такой возможности выйти на широкую аудиторию, так её и не случилось», - рассказал музыкант.
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Мелисов пожелал удачи участникам и выразил надежду на то, что благодаря конкурсу поклонники рок-музыки услышат новые имена.
«Хочется верить, что благодаря конкурсу «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» на нашем рок-небосклоне загорится несколько новых имён. Всем участникам привет от группы «Эпидемия» и, конечно, удачи!» - резюмировал музыкант.
Сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вслед за геополитическими изменениями всегда идет новая волна во всех видах искусств и появляются герои своего времени.
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