«Загорятся новые имена!»: Лидер группы «Эпидемия» о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. С тех пор организаторы получили уже почти 1000 заявок на участие. Победители конкурса получат право выступить на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», попасть в ротацию «НАШЕго Радио», а также записать винил и отправиться в гастрольный тур. Юрий Мелисов назвал возможность выступить на самом известном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ» важным шагом для молодых исполнителей.

«Хочется порадоваться за молодых музыкантов, у которых появился шанс выступить на самом известном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ». Это отличная возможность заявить о себе и сделать важный шаг для своего дальнейшего продвижения», - отметил собеседник НСН.