Трамп допустил еще одну военную операцию против Ирана

Он уточнил, что США могут предпринять ещё одну небольшую «Эпичную ярость», либо Тегеран согласится на сделку. Политик напомнил о двух операциях — «Полночном молоте» и «Эпичной ярости». По первой атаковали ядерные объекты.



Удары по территории Ирана с 28 февраля Штаты наносили совместно с Израилем, а 5 мая администрация сообщила о завершении.



Американский лидер заявил, что если в Тегеране умное руководство, то оно согласится перейти к делу.



На днях стало известно, что США и Израиль подготовили план новых ударов по Ирану.

