Трамп допустил еще одну военную операцию против Ирана
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил проведение еще одной операции против Ирана. Об этом он сказал на митинге сторонников во Флориде, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что США могут предпринять ещё одну небольшую «Эпичную ярость», либо Тегеран согласится на сделку. Политик напомнил о двух операциях — «Полночном молоте» и «Эпичной ярости». По первой атаковали ядерные объекты.
Удары по территории Ирана с 28 февраля Штаты наносили совместно с Израилем, а 5 мая администрация сообщила о завершении.
Американский лидер заявил, что если в Тегеране умное руководство, то оно согласится перейти к делу.
На днях стало известно, что США и Израиль подготовили план новых ударов по Ирану.
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