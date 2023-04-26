«Собираемся победить!»: Белорусы из группы SKYNET заявились на «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Фронтмен группы Иван Пономарев признался НСН, что конкуренции боится, но ради выступления на фестивале НАШЕСТВИЕ-2023 готов рискнуть - и даже отложить концерты с именитыми музыкантами.
С момента старта конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» организаторам поступило уже почти 1000 заявок от музыкантов из разных регионов. В их числе белорусско-российская группа «SKYNET», фронтмен которой Иван Пономарев поделился с НСН ожиданиями от конкурса.
Прием заявок на всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 мая. Цель конкурса - найти талантливых молодых музыкантов из самых разных регионов и сделать их известными на всю страну. Молодые исполнители будут сражаться за право выступить на крупнейшем в России рок-фестивале и попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли с новой виниловой пластинкой авторских композиций. Пономарев и его команда пришли за победой.
«Играем давно, даже делили площадку с такими группами, как Би-2. Участвовали в "Алых парусах" в Санкт-Петербурге, выступали в Великобритании, Германии, Франции. На «НАШЕм Радио» играли live-концерт. Дважды выходили на сцену "Песня года" в Белоруссии, на "Славянском базаре" в Витебске в этом году будем играть с "Агатой Кристи" и Сергеем Бобунцом... Но ради «НАШЕСТВИЯ» отложим все планы, это наша мечта», - сказал Пономарев.
Участник «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» сказал, что информацию о конкурсе узнал из эфира «НАШЕго Радио».
«О конкурсе узнали из эфира на «НАШЕм Радио». Сразу же решили, что участвуем железно и собираемся победить! Конкуренции, конечно, боимся. Много хороших групп, достойных ребят. Мы волнуемся, однозначно, но рок-музыка самая честная!», - резюмировал Пономарев.
Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- СМИ: Беспилотник сбросил взрывчатку на электроподстанцию под Белгородом
- В ВТБ предсказали отказ вкладчиков от доллара и евро к концу 2025 года
- На Украине назвали ситуацию в Артемовске сложной
- «Лично уничтожил БМП»: Пригожин раскрыл обстоятельства гибели депутата Хакасии
- В Новосибирске отменили прямые выборы мэра
- СМИ: Санкции Запада в отношении российского авиапарка провалились
- Умер актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин
- Захарова: США сами не включили Уилана в обмен заключенными
- МИД пригрозил ответить Финляндии на арест российской недвижимости
- Глава парламента Крыма предложил расторгнуть зерновую сделку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru