«Собираемся победить!»: Белорусы из группы SKYNET заявились на «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Прием заявок на всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 мая. Цель конкурса - найти талантливых молодых музыкантов из самых разных регионов и сделать их известными на всю страну. Молодые исполнители будут сражаться за право выступить на крупнейшем в России рок-фестивале и попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли с новой виниловой пластинкой авторских композиций. Пономарев и его команда пришли за победой.

«Играем давно, даже делили площадку с такими группами, как Би-2. Участвовали в "Алых парусах" в Санкт-Петербурге, выступали в Великобритании, Германии, Франции. На «НАШЕм Радио» играли live-концерт. Дважды выходили на сцену "Песня года" в Белоруссии, на "Славянском базаре" в Витебске в этом году будем играть с "Агатой Кристи" и Сергеем Бобунцом... Но ради «НАШЕСТВИЯ» отложим все планы, это наша мечта», - сказал Пономарев.