Народный артист РСФСР, худрук Театра кошек Юрий Куклачев рассказал о чуде со здоровьем, которому помогли свершиться его пушистые питомцы, сообщает специальный корреспондент НСН.

В апреле 2024 года во время юбилейного концерта в честь 75-летия Куклачева у него произошел инфаркт, после которого артисту сделали трехчасовую операцию на сердце. Куклачев раскрыл, что всё происходило не по стандарту.