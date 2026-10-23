«Обняли и урчали!»: Куклачев рассказал о чуде с его сердцем, которое сделали врач и кошки
Врач сделал операцию не по протоколу, кошки месяц лежали рядом, в итоге шов, который должен был быть во всё сердце, оказался совсем маленьким, рассказал Юрий Куклачев.
Народный артист РСФСР, худрук Театра кошек Юрий Куклачев рассказал о чуде со здоровьем, которому помогли свершиться его пушистые питомцы, сообщает специальный корреспондент НСН.
В апреле 2024 года во время юбилейного концерта в честь 75-летия Куклачева у него произошел инфаркт, после которого артисту сделали трехчасовую операцию на сердце. Куклачев раскрыл, что всё происходило не по стандарту.
«Когда у меня случилось с сердечком несчастье, кардиологический шок, обычный дежурный врач Роман Почивалин сделал операцию, которую сейчас во всем мире сейчас обсуждают и считают, что так нельзя делать, невозможно. Его спрашивают: "Ты что, так нельзя делать, не по протоколу?!" Он говорит: "Ребята, мне главное, чтобы дядя Юра до утра дожил, а по протоколу он бы утром не проснулся". Когда я пришел домой, кошки меня обняли и целый месяц лежали со мной, делали мне терапию, урчали и шов, который должен был быть во всё сердце, оказался маленький как микроинфаркт. Меня спрашиваю: какие вы лекарства пили? Да то, что вы прописали, а еще у меня были кошки – с одной стороны жена, с другой кошки. Это самые главные кошечки в моей жизни», — сказал Куклачев на полях Международной профессиональной цирковой премии «Признание».
Он также объяснил, как удается приручить не поддающихся дрессировке кошек.
«Никто в мире не может повторить наш театр, потому что все пытаются дрессировать, но кошка дрессуре не поддается. Поэтому у Запашных с кошками не получается, они дрессировщики. А в нашем театре с кошками только любовь, внимание, уважение и нежность», — объяснил главный «кошатник» страны.
Сын Юрий Куклачева, заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачев ранее рассказал в пресс-центре НСН, как можно объединить цирк с театром.
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