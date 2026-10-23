ВСУ атаковали автобус из Москвы в Брянской области, погибла женщина
В Брянской области в результате атаки ВСУ по автобусу погибла женщина, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в соцсетях.
Глава 32-го региона уточнил, что машина следовала по маршруту Москва — Новозыбков. По транспорту ударили около поселка Халтурино Клинцовского района, добавил он.
Губернатор Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшей. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
До этого в Белгородской области в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус травмы получили четыре человека.
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