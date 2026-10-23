ВСУ атаковали автобус из Москвы в Брянской области, погибла женщина

Глава 32-го региона уточнил, что машина следовала по маршруту Москва — Новозыбков. По транспорту ударили около поселка Халтурино Клинцовского района, добавил он.



Губернатор Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшей. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.



До этого в Белгородской области в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус травмы получили четыре человека.

