«Молодые Ветра» дуют на «НАШЕСТВИЕ»: Кто заявился на конкурс и что говорят музыканты

Всероссийский конкурс для молодых музыкантов «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. На сегодняшний день организаторы конкурса получили уже почти полторы тысячи заявок, их прием продлится до 15 мая включительно. Лучшие композиции прозвучат на волнах «НАШЕго Радио», победители отправятся с гастролями по России и выступят на крупнейшем музыкальном фестивале страны «НАШЕСТВИЕ-2023».

В этом году на двух сценах «НАШЕСТВИЯ» выступят более 100 известных музыкальных коллективов, чья музыка звучит в эфире «НАШЕго Радио». Помимо легендарных музыкантов, на молодежную сцену фестиваля выйдут более 60 молодых исполнителей и рок-групп. Список артистов организаторы объявили за 100 дней до мероприятия.

ЦИКЛОН ОЖИДАНИЙ



Многие именитые представители музыкальной сферы уже высказались о конкурсе. У каждого из артистов свои ожидания от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Например, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова, которая выйдет на сцену «НАШЕСТВИЯ-2023», выразила уверенность, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» откроет множество новых поэтов и музыкантов.

Еще один участник главного приключения лета лидер группы 25/17 Антон «Ант» Завьялов заявил, что ждет крутой музыки от участников конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».

«У каждого свои грабли, и свои набитые шишки. Все на своем опыте проходят. Если участники конкурса составят конкуренцию, то, значит, крутая молодежь! Я буду рад появлению новых крутых героев», - отметил Завьялов.

Одна из членов жюри конкурса, певица, заслуженный артист России Ольга Кормухина заявила, что не раздумывая приняла приглашение присоединиться к проекту: по её мнению, он важен не только для молодых музыкантов, но и в целом для российского общества, которому сегодня остро нужны новые музыка и тексты.

БРИЗ НАПУТСТВИЯ

Сопредседатель жюри конкурса, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов пожелал удачи молодым музыкантам и отметил, что им предстоит крайне интересный, но тяжелый путь.

Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский вдохновил всех участников конкурса пройти его с честью, победить и выступить вместе со знаменитыми коллективами на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023».

Иван Демьян, лидер группы «7Б» и один из членов жюри, подтолкнул тех, кто сомневается, участвовать ли в конкурсе, обязательно подавать заявки, готовиться к соревнованию, ничего не бояться и отстаивать свое имя.

«Сейчас достаточно много молодых исполнителей, которые хотят поделиться своим творчеством. Когда-то и я был таким же, как они. И мне тоже было важно, чтобы мои песни услышали. Участников конкурса ждет достойная награда: ротации, ценные подарки, гастрольные туры с наставником. Желаю победы в конкурсе наиболее достойным», — подчеркнул исполнитель.



СО ВСЕХ УГОЛКОВ НАДУЛО

Организаторам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» поступают заявки от музыкантов из разных регионов нашей огромной страны и не только. В частности, теплая весточка прилетела из самого западного региона России - из красивейшего города Калининграда. Чувственная певица Владислава «Sкипер» Завадис рассказала о своей музыке, вдохновленной любовью. Юная исполнительница жаждет получить на конкурсе советы и рекомендации от профессиональных музыкантов, а также классные воспоминания себе в копилочку и тёплые моменты.

Харизматичный привет на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пришел с Дальнего Востока, из города Уссурийск. Лидер группы «Аниматор» Дмитрий Корольков рассказал о музыке группы, пропитанной сатирическими нотками и драйвом, а также поделился планами на будущее.



«О конкурсе узнали из социальных сетей. Участвовать решили как? Решили схватить удачу за хвост! Мы ищем разные варианты роста. В таком масштабе мы, конечно, еще не играли никогда! Хотим расширить аудиторию своих слушателей», - сказал музыкант.

На «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» заявились даже белорусы из группы SKYNET. Фронтмен группы Иван Пономарев признался, что конкуренции боится, но ради выступления на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023» готов рискнуть - и даже отложить концерты с именитыми музыкантами.



Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте молодыеветра.рф, сообщает «Радиоточка НСН».

