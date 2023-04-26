«НАШЕСТВИЕ 2023» объявило список артистов за 100 дней до фестиваля

В 2023 году организаторы фестиваля «НАШЕСТВИЕ» приняли решение сразу объявить большинство артистов, которые выступят на «Главном Приключении Года». В этом году на двух сценах крупнейшего в России музыкального фестиваля выступят более 100 известных музыкальных коллективов, чья музыка звучит в эфире «НАШЕго Радио». Помимо легендарных музыкантов, на молодежную сцену фестиваля выйдут более 60 молодых исполнителей и рок-групп.

Напомним, ранее фестиваль объявлял своих артистов и хэдлайнеров еженедельно в течение полугода до начала «Главного Приключения Года». Программный директор «НАШЕго Радио» и продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2023» Игорь Паньков рассказал, почему организаторы поменяли свои традиции по объявлению артистов в 2023 году:

«Да, мы решили сразу объявить большинство своих артистов. С одной стороны, это современный тренд в мировой фестивальной индустрии. А с другой стороны, и это, пожалуй, главное, фестиваля не было слишком долго, и наши зрители заждались любимой музыки. С благодарностью и уважением ко всем, кто целых три года был вместе с нами, оказывал поддержку и ждал «НАШЕСТВИЯ», мы говорим о том, что на фестивале выступит большинство музыкантов, которые находятся в ротации на «НАШЕМ Радио». Мы также открыли свои двери молодым артистам, так что готовьтесь узнавать новые имена!» - заявил Игорь Паньков.

Итак, с огромной радостью и гордостью организаторы объявляют, что на поле «НАШЕСТВИЯ-2023» выступят:

«Чайф», «Алиса», Вячеслав Бутусов и «Орден Славы», «Ария», Lumen, «Чиж & Co», 25/17, Проект «ГОРШЕНЕВ», «Крематорий», Александр Ф. Скляр и группа «ВА-БАНКЪ», «Анимация», «Аффинаж», Вадим Самойлов, «ГУДТАЙМС», «Жуки», Ольга Кормухина и Алексей Белов, The Hatters, «Заточка», «Йорш», «Калинов Мост», «Мураками», «Пилот», «Северный Флот», Сергей Бобунец, Сергей Галанин, «Сурганова и Оркестр», «Музыканты золотого состава Сектор Газа и голос Юрия Хоя», 7Б, UMA2RMAN, «Эпидемия», Симфонический оркестр «Глобалис», «План Ломоносова», F.P.G, «Гран-Куражъ», «Джоконда», Nagart, «Торба-на-Круче», «Бахыт-Компот», «КАЗУСКОМА», Casual, «Ключевая», «Потомучто», Jane Air, HELVEGEN, «Бригадный Подряд», «Кирпичи» и это ещё не всё!

В 2023 году «Главное Приключение Года» состоится 4, 5 и 6 августа на новой площадке в Калужской области в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Всего час езды от Москвы по Минскому или Киевскому шоссе!

Организаторы фестиваля готовят около 30 тематических интерактивных площадок и множество интереснейших событий на поле «НАШЕСТВИЯ-2023», поэтому следите за обновлениями на официальном сайте мероприятия: nashestvie.ru, а также в официальной группе в социальной сети ВК: vk.com/nashestvie

Все раннее приобретенные билеты действительны на «НАШЕСТВИИ» в Калужской области. Чтобы ими воспользоваться или приобрести новые, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на nashestvie.ru

Организаторы обращают внимание, что с 10 мая цены на билеты будут повышены!

Генеральный информационный партнер «НАШЕСТВИЯ-2023» телеканал РЕН ТВ - один из крупнейших российских ТВ-каналов с лучшим разножанровым контентом для активной аудитории: кино и сериалы, научпоп и публицистика, путешествия, спорт и, конечно, музыка! В 2023 – «НАШЕСТВИЕ» и РЕН ТВ снова вместе!

«НАШЕСТВИЕ-2023» - Главное Приключение Года!