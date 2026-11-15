IIHF: Сборная России не выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде

В сообщении организации отмечается, что после тщательной оценки всех возможных альтернативных вариантов Совет IIHF постановил не лишать Канаду права проведения турнира. Соревнования пройдут в запланированные сроки — с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года — в городах Эдмонтон и Ред-Дир, но уже без участия российской команды.

Напомним, что 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. Однако вскоре после этого решения премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном первенстве. На этом фоне ряд национальных хоккейных федераций также выражали намерение бойкотировать матчи в случае допуска команды из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».