«С любовью из Калининграда»: Влада «Sкипер» штурмует конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра»
Участница конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» из Калининграда поделилась с НСН ожиданиями от конкурса и рассказала о своём творчестве.
Спустя три недели с начала конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» организаторам поступила уже почти 1000 заявок от музыкантов из разных регионов нашей огромной страны. НСН связалась с чувственной певицей из самого западного региона России. Владислава «Sкипер» Завадис рассказала нам о своей тёплой музыке, написанной пером любви.
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«Про конкурс мне рассказал мой отец. Он в прошлом музыкант. Именно он посоветовал отправить заявку, попробовать себя и ничего не бояться. Это так интересно! «НАШЕ Радио» я, конечно же, знаю. Вот почитала о конкурсе, изучила всё и решилась! Я люблю получать новый музыкальный опыт, люблю пробовать что-то новое. На конкурсе я жду советов и рекомендаций от профессиональных музыкантов, а также классных воспоминаний себе в копилочку и тёплых моментов», - рассказала певица.
Девушка в интервью НСН призналась в любви своей малой Родине - городу Калининграду. Она отметила, что писала свой новый музыкальный альбом, который уже скоро будет доступен к прослушиванию, как раз вдохновляясь «кусочком Европы в России».
«Играю в основном акустическую инди, фолк музыку. Очень тёплую, о любви. Самый-самый любимый стиль! Сейчас выпускаю альбом в стиле ближе к року. Мотивы навеяны моим любимым родным городом Калининградом. Пишу песни где-то с 2017 года. Писала для себя, находясь в потоке влюблённости. Затем с девочками из школы создали группу, но вскоре она распалась, но благополучно переросла в сольный проект. Мы выступали каждый месяц, иногда даже чаще. Бывали на разных концертах, фестивалях», - поделилась участница конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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