«Нужна новая музыка!»: Кормухина выступила с напутствием участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Кормухина посоветовала участникам курса подавать заявки, уже имея в портфолио не менее двух альбомов, и выступила с неожиданным напутствием.

«Думаю, будущее музыкантов не зависит от конкурса. Конкурсы могут либо помешать, либо помочь на их пути, но ненадолго. В запасе должно быть не менее двух альбомов, поскольку в первый год от музыкантов будут требовать все больше нового материала, во второй год начнутся гастроли — здесь уже не останется моральных и физических сил писать альбом, нужно будет дорабатывать материал, имея определенный опыт. Потом можно будет в течение года дать себе люфт, затем отдохнуть, набраться сил и написать третий альбом. Отмечу, что у тех, кто не победит, возможно, даже больше шансов стать знаменитыми, потому что с победителя другой спрос — ему придется все время удивлять слушателя. Поэтому я желаю не победить сразу на конкурсе, победа не будет панацеей и решением проблем. Соревнование нужно, чтобы показать себя и показаться самому себе, оценить свои силы, поучиться друг у друга, может, чем-то помочь друг другу. Думаю, что мы организуем творческую среду, неформальное общение. С любимой радиостанцией мы готовы на все!», — заключила певица.

Финал конкурса состоится 4-6 августа — победители выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте молодыеветра.рф.

