«Нужна новая музыка!»: Кормухина выступила с напутствием участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Певица считает, что у тех, кто не победит в конкурсе, даже больше шансов снискать славу. В эфире НСН она объяснила, почему важно участвовать в подобных проектах.
Одна из членов жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», певица, заслуженный артист России Ольга Кормухина заявила в эфире НСН, что не раздумывая приглашение присоединиться к проекту: по её мнению, он важен не только для молодых музыкантов, но и в целом для российского общества, которому сегодня остро нужны новые музыка и тексты.
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 мая включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России рок-фестивале, попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли с новой виниловой пластинкой авторских песен. Кормухина объяснила, почему считает важным участие в подобных конкурсах.
«И я, и мой муж Алексей Белов всегда с готовностью участвуем в подобных проектах. Нормальный музыкант, если он уверен в своих силах, если он профессионал, может быть только заинтересован в появлении талантливых исполнителей и интересной музыки. Во-первых, это подстегивает, во-вторых, это создает здоровую конкурентную среду и заставляет тянуться массы. Вся история русского искусства и его главенствующего значения в мировой культуре XIX — начала XX века заключалась в том, что это были сообщества талантливых людей — композиторов, художников, литераторов. Даже в советские времена люди творческих профессий собирались вместе, общались, обменивались опытом, показывали друг другу свои произведения и помогали друг другу. Например, когда я записывала свой первый альбом, мне помогали ребята из самых разных коллективов — “Арии”, “Черного кофе”, “Аракса”, “Машины времени” и многих других. Было безумно интересно участвовать в проектах друг друга», — рассказала Кормухина.
По мнению собеседницы НСН, таких конкурсов, как «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», должно быть как можно больше.
«Во-первых, они дают возможность нам увидеть, какими богатствами мы обладаем, во-вторых, позволяют юным музыкантам прочувствовать друг друга, узнать, помериться силами, понять, в чем их сильные стороны и в чем они проигрывают сверстникам. Такие конкурсы не просто актуальны — они должны были появиться еще вчера. Образовалась гигантская бездна — и не потому, что уехало много артистов. Дело в том, что старый материал уже не годится для сегодняшнего общества, которое за год спецоперации мгновенно повзрослело. Для нового времени нужны новые произведения, музыка и тексты», — добавила певица.
Кормухина посоветовала участникам курса подавать заявки, уже имея в портфолио не менее двух альбомов, и выступила с неожиданным напутствием.
«Думаю, будущее музыкантов не зависит от конкурса. Конкурсы могут либо помешать, либо помочь на их пути, но ненадолго. В запасе должно быть не менее двух альбомов, поскольку в первый год от музыкантов будут требовать все больше нового материала, во второй год начнутся гастроли — здесь уже не останется моральных и физических сил писать альбом, нужно будет дорабатывать материал, имея определенный опыт. Потом можно будет в течение года дать себе люфт, затем отдохнуть, набраться сил и написать третий альбом. Отмечу, что у тех, кто не победит, возможно, даже больше шансов стать знаменитыми, потому что с победителя другой спрос — ему придется все время удивлять слушателя. Поэтому я желаю не победить сразу на конкурсе, победа не будет панацеей и решением проблем. Соревнование нужно, чтобы показать себя и показаться самому себе, оценить свои силы, поучиться друг у друга, может, чем-то помочь друг другу. Думаю, что мы организуем творческую среду, неформальное общение. С любимой радиостанцией мы готовы на все!», — заключила певица.
Финал конкурса состоится 4-6 августа — победители выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте молодыеветра.рф.
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