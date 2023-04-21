«Правильный плацдарм»: Лидер группы 25/17 ждет крутой музыки от участников «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Молодым музыкантам дается уникальная возможность заявить о себе, сказал Антон «Ант» Завьялов.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и ротация на «НАШЕМ Радио» станут отличным плацдармом для новых музыкантов, заявил лидер группы 25/17 Антон «Ант» Завьялов в беседе с НСН.
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 мая включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале, попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен. Завьялов пожелал участникам ничего не бояться.
«Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» – это самый правильный плацдарм для молодых музыкантов. «НАШЕ радио» - рупор рок-музыки. Лучше, чем на этой радиостанции, никто им поддержку не окажет. Смысл в таком конкурсе есть. Радостно, что он проходит, радостно, что молодым дается уникальная возможность заявить о себе – это здорово!» - сказал Завьялов.
Музыкант пожелал конкурсантам ничего не бояться.
«Надо идти вперед. Это же музыка, чего бояться, ты просто делаешь то, что тебе в кайф. Поддержат ли тебя слушатели, зависит от качества музыки, песен. Не надо ничего бояться. Если все делаете талантливо, то найдется слушатель. Когда мы начали заигрывать с роком, то нам помогло достучаться до аудитории «НАШЕ радио», - отметил Завьялов.
Он также рассказал, что в творчестве не может быть никаких инструкций.
«У каждого свои грабли, и свои набитые шишки. Все на своем опыте проходят. Если участники конкурса составят конкуренцию, то, значит, крутая молодежь! Я буду рад появлению новых крутых героев», - отметил Завьялов.
Финал конкурса состоится 4-6 августа — победители выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы. Всего за неделю с небольшим число заявок на конкурс превысило 800.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- СМИ: Китай создает кибероружие, способное контролировать вражеские спутники
- Марочко назвал маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели
- СМИ: БПЛА-камикадзе ВСУ упал на трактор в Курской области
- Украинских депутатов проверят на наличие крымских активов
- СМИ: Российский спецназ уничтожил колонну техники ВСУ под Донецком
- СМИ: Запрет на экспорт авто в Россию отразится на предприятиях Японии
- Немецкая делегация привезет в Крым гумпомощь для новых регионов России
- Беспилотник ВСУ упал на жилой дом в Брянской области
- Роспотребнадзор сообщил, что в Приморье двое детей заболели корью
- Утечка газа и пожар произошли в жилом доме в Волгограде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru