«Правильный плацдарм»: Лидер группы 25/17 ждет крутой музыки от участников «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 мая включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале, попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен. Завьялов пожелал участникам ничего не бояться.

«Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» – это самый правильный плацдарм для молодых музыкантов. «НАШЕ радио» - рупор рок-музыки. Лучше, чем на этой радиостанции, никто им поддержку не окажет. Смысл в таком конкурсе есть. Радостно, что он проходит, радостно, что молодым дается уникальная возможность заявить о себе – это здорово!» - сказал Завьялов.

Музыкант пожелал конкурсантам ничего не бояться.

«Надо идти вперед. Это же музыка, чего бояться, ты просто делаешь то, что тебе в кайф. Поддержат ли тебя слушатели, зависит от качества музыки, песен. Не надо ничего бояться. Если все делаете талантливо, то найдется слушатель. Когда мы начали заигрывать с роком, то нам помогло достучаться до аудитории «НАШЕ радио», - отметил Завьялов.