«Правильный плацдарм»: Лидер группы 25/17 ждет крутой музыки от участников «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Молодым музыкантам дается уникальная возможность заявить о себе, сказал Антон «Ант» Завьялов. 

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и ротация на «НАШЕМ Радио» станут отличным плацдармом для новых музыкантов, заявил лидер группы 25/17 Антон «Ант» Завьялов в беседе с НСН.

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Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 мая включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале, попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен. Завьялов пожелал участникам ничего не бояться.

«Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» – это самый правильный плацдарм для молодых музыкантов. «НАШЕ радио» - рупор рок-музыки. Лучше, чем на этой радиостанции, никто им поддержку не окажет. Смысл в таком конкурсе есть. Радостно, что он проходит, радостно, что молодым дается уникальная возможность заявить о себе – это здорово!» - сказал Завьялов.

Музыкант пожелал конкурсантам ничего не бояться.

«Надо идти вперед. Это же музыка, чего бояться, ты просто делаешь то, что тебе в кайф. Поддержат ли тебя слушатели, зависит от качества музыки, песен. Не надо ничего бояться. Если все делаете талантливо, то найдется слушатель. Когда мы начали заигрывать с роком, то нам помогло достучаться до аудитории «НАШЕ радио», - отметил Завьялов.

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Он также рассказал, что в творчестве не может быть никаких инструкций.

«У каждого свои грабли, и свои набитые шишки. Все на своем опыте проходят. Если участники конкурса составят конкуренцию, то, значит, крутая молодежь! Я буду рад появлению новых крутых героев», - отметил Завьялов.

Финал конкурса состоится 4-6 августа — победители выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы. Всего за неделю с небольшим число заявок на конкурс превысило 800.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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