«Главное — быть услышанными»: Лидер «7Б» о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
«НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» поможет юным вокалистам стать услышанными и по достоинству оцененными, сказал НСН Иван Демьян.
3 апреля в России стартовал музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». В его рамках молодые рок-музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на крупнейшем в России фестивале, их песни прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен. Уже в первый день конкурса поступило несколько десятков заявок от молодых исполнителей.
Один из членов жюри конкурса, лидер группы «7Б» Иван Демьян в интервью НСН рассказал, почему сегодня важны такие проекты, как «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
«Сегодня эти проекты как никогда актуальны. При нынешней обстановке в стране и в мире очень важно новое, молодое творчество. Наверняка есть прекрасные, творческие, талантливые люди, которым пока не представилась возможность быть услышанными и оцененными. Не ожидал, что этот проект назовут именно “Молодые ветра”. Мне интересно поучаствовать в жюри, побыть наставником для достойных молодых артистов, помочь им организовать дальнейшие гастроли, ротации на радио», — сказал Демьян.
По словам музыканта, ему уже неоднократно приходилось участвовать в качестве члена жюри в различных конкурсах вместе с коллегами по цеху. Он добавил, что молодым музыкантам невероятно важно быть услышанным.
«Сейчас достаточно много молодых исполнителей, которые хотят поделиться своим творчеством. Когда-то и я был таким же, как они. И мне тоже было важно, чтобы мои песни услышали. Участников конкурса ждет достойная награда: ротации, ценные подарки, гастрольные туры с наставником. Желаю победы в конкурсе наиболее достойным», — подчеркнул исполнитель.
Лидер группы «7Б» пожелал тем, кто сомневается, участвовать ли в конкурсе, обязательно подавать заявки на участие, подготовиться к соревнованию, ничего не бояться и отстаивать свое имя.
Задача конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» — помочь талантливых молодым музыкантам стать настоящими знаменитостями. По словам председателя жюри конкурса, программного директора «НАШЕго Радио» Игоря Панькова, соревнование будет необычным.
В экспертное жюри конкурса войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Они займутся отбором заявок и оценкой творческих свершений участников. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты и получат право на ротацию своих композиций в эфиоре «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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