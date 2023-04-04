«Главное — быть услышанными»: Лидер «7Б» о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

3 апреля в России стартовал музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». В его рамках молодые рок-музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на крупнейшем в России фестивале, их песни прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен. Уже в первый день конкурса поступило несколько десятков заявок от молодых исполнителей.

Один из членов жюри конкурса, лидер группы «7Б» Иван Демьян в интервью НСН рассказал, почему сегодня важны такие проекты, как «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».