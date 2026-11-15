В России назвали незаконным недопуск сборной на молодежный ЧМ по хоккею

В заявлении организации подчеркивается, что данное решение принято исключительно по политическим причинам и противоречит основополагающим принципам права, олимпизма, недискриминации, равенства спортсменов и целостности международных соревнований.

В ФХР особо отметили, что IIHF фактически проигнорировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября обязал федерацию допустить российские сборные к международным турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. Кроме того, по мнению российской стороны, IIHF нарушила собственное соглашение с ФХР, в котором обязалась незамедлительно исполнить вердикт CAS.

ФХР совместно с Олимпийским комитетом России намерена обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) для разрешения сложившейся ситуации. Российская сторона заявила, что будет добиваться восстановления прав своих спортсменов и возмещения нанесенного ущерба всеми доступными правовыми способами.

Ранее IIHF заявила, что молодежная сборная России по хоккею не сможет принять участие в чемпионате мира из-за позиции властей Канады, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».