В России назвали незаконным недопуск сборной на молодежный ЧМ по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) назвала недопустимым и незаконным решение Международной федерации хоккея (IIHF) провести молодежный чемпионат мира в Канаде без участия российской сборной. Об этом федерация сообщила в своем Telegram-канале.

IIHF: Сборная России не выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде

В заявлении организации подчеркивается, что данное решение принято исключительно по политическим причинам и противоречит основополагающим принципам права, олимпизма, недискриминации, равенства спортсменов и целостности международных соревнований.

В ФХР особо отметили, что IIHF фактически проигнорировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября обязал федерацию допустить российские сборные к международным турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. Кроме того, по мнению российской стороны, IIHF нарушила собственное соглашение с ФХР, в котором обязалась незамедлительно исполнить вердикт CAS.

ФХР совместно с Олимпийским комитетом России намерена обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) для разрешения сложившейся ситуации. Российская сторона заявила, что будет добиваться восстановления прав своих спортсменов и возмещения нанесенного ущерба всеми доступными правовыми способами.

Ранее IIHF заявила, что молодежная сборная России по хоккею не сможет принять участие в чемпионате мира из-за позиции властей Канады, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХоккейСпортРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры