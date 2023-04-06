«Все получится!»: Кулясов пожелал удачи участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Победителей конкурса определят зрители и фортуна, молодые и дерзкие музыканты обязательно вырвутся вперед, отметил в эфире НСН Константин Кулясов. 

3 апреля в России стартовал музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». В его рамках молодые рок-музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на крупнейшем в России фестивале, их песни прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен. Уже в первый день конкурса поступило несколько десятков заявок от молодых исполнителей.

Один из членов жюри конкурса, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в интервью НСН пожелал удачи молодым музыкантам и отметил, что им предстоит крайне интересный, а также тяжелый путь.

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«Пусть у новых, молодых и дерзких все получится! В любом случае, все решит фортуна и, самое главное, зритель. Главное понимать, что нет никакой волшебной кнопки: это большой и тяжелый путь, который могут пройти только больные музыкой люди!» - сказал Кулясов.

Он отметил, что члены жюри смогут поделиться с участниками конкурса своим собственным опытом.

«Я искренне считаю, что быть судьей какого бы то ни было творчества – это дело неблагодарное и во многом бесполезное. Однако я предполагаю, что мы можем поделиться свои опытом. А будет ли он полезен, воспользоваться ли им, решать непосредственно самим музыкантам. У меня, например, такой возможности не было. Приходилось учиться на собственных ошибках, что я и продолжаю делать до сих пор. Как говорится, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», - добавил Кулясов.

Ранее один из членов жюри конкурса, заслуженный артист России, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис в интервью НСН отметил важность конкурса и для молодых исполнителей, и для маститых музыкантов.

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Так, задача конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» — помочь талантливым молодым музыкантам стать настоящими знаменитостями. По словам председателя жюри конкурса, программного директора «НАШЕго Радио» Игоря Панькова, соревнование будет необычным.

В экспертное жюри конкурса войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Они займутся отбором заявок и оценкой творческих свершений участников. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба "Нашего радио"
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