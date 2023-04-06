«Все получится!»: Кулясов пожелал удачи участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

«Пусть у новых, молодых и дерзких все получится! В любом случае, все решит фортуна и, самое главное, зритель. Главное понимать, что нет никакой волшебной кнопки: это большой и тяжелый путь, который могут пройти только больные музыкой люди!» - сказал Кулясов.

Он отметил, что члены жюри смогут поделиться с участниками конкурса своим собственным опытом.

«Я искренне считаю, что быть судьей какого бы то ни было творчества – это дело неблагодарное и во многом бесполезное. Однако я предполагаю, что мы можем поделиться свои опытом. А будет ли он полезен, воспользоваться ли им, решать непосредственно самим музыкантам. У меня, например, такой возможности не было. Приходилось учиться на собственных ошибках, что я и продолжаю делать до сих пор. Как говорится, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», - добавил Кулясов.

Ранее один из членов жюри конкурса, заслуженный артист России, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис в интервью НСН отметил важность конкурса и для молодых исполнителей, и для маститых музыкантов.