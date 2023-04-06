«Все получится!»: Кулясов пожелал удачи участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Победителей конкурса определят зрители и фортуна, молодые и дерзкие музыканты обязательно вырвутся вперед, отметил в эфире НСН Константин Кулясов.
3 апреля в России стартовал музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». В его рамках молодые рок-музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на крупнейшем в России фестивале, их песни прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен. Уже в первый день конкурса поступило несколько десятков заявок от молодых исполнителей.
Один из членов жюри конкурса, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в интервью НСН пожелал удачи молодым музыкантам и отметил, что им предстоит крайне интересный, а также тяжелый путь.
«Пусть у новых, молодых и дерзких все получится! В любом случае, все решит фортуна и, самое главное, зритель. Главное понимать, что нет никакой волшебной кнопки: это большой и тяжелый путь, который могут пройти только больные музыкой люди!» - сказал Кулясов.
Он отметил, что члены жюри смогут поделиться с участниками конкурса своим собственным опытом.
«Я искренне считаю, что быть судьей какого бы то ни было творчества – это дело неблагодарное и во многом бесполезное. Однако я предполагаю, что мы можем поделиться свои опытом. А будет ли он полезен, воспользоваться ли им, решать непосредственно самим музыкантам. У меня, например, такой возможности не было. Приходилось учиться на собственных ошибках, что я и продолжаю делать до сих пор. Как говорится, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», - добавил Кулясов.
Ранее один из членов жюри конкурса, заслуженный артист России, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис в интервью НСН отметил важность конкурса и для молодых исполнителей, и для маститых музыкантов.
Так, задача конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» — помочь талантливым молодым музыкантам стать настоящими знаменитостями. По словам председателя жюри конкурса, программного директора «НАШЕго Радио» Игоря Панькова, соревнование будет необычным.
В экспертное жюри конкурса войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Они займутся отбором заявок и оценкой творческих свершений участников. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу
- Миронов предложил рассмотреть возможность возвращения смертной казни в России
- Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 4,8
- Кандидат в президенты Турции Оган: Связи с Москвой способствуют стабильности в регионе
- В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию ВС России
- В Госдуме исключили любые переговоры с Киевом по статусу Крыма
- В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о «Северных потоках»
- Спрос на семейный отдых за границей в майские праздники вырос за год в шесть раз
- Система ПВО сбила шесть выпущенных по Мелитополю ракет HIMARS
- МИД РФ: У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru