Собянин: На подлете к Москве за час сбили 60 БПЛА ВСУ

На подлете к Москве силы ПВО сбили 60 украинских беспилотников. Об этом в своем канале в «Максе» написал мэр Сергей Собянин.

МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 230 БПЛА ВСУ

По информации Собянина, БПЛА были сбиты примерно с 20 до 21 часов.

Градоначальник отметил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Ранее в МО РФ сообщили, что за 12 часов 15 ноября силы ПВО уничтожили 230 украинских БПЛА над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМоскваРоссия

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