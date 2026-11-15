Собянин: На подлете к Москве за час сбили 60 БПЛА ВСУ
15 ноября 202621:43
Александр Грин
На подлете к Москве силы ПВО сбили 60 украинских беспилотников. Об этом в своем канале в «Максе» написал мэр Сергей Собянин.
По информации Собянина, БПЛА были сбиты примерно с 20 до 21 часов.
Градоначальник отметил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
Ранее в МО РФ сообщили, что за 12 часов 15 ноября силы ПВО уничтожили 230 украинских БПЛА над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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