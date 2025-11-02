ВСУ атаковали юг России почти 120 беспилотниками

ПОСТРАДАВШИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ночью воскресенья основная атака украинских беспилотников пришлась на юг России (ЮФО). В Министерстве обороны РФ уточнили, что речь идет о 118 дронах. В том числе, по данным МО, минувшей ночью ПВО уничтожили 39 БПЛА ВСУ над Черным морем, 32 — над Краснодарским краем и 26 — над Крымом, девять — над Ростовским регионом и три — над Азовским морем.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Так, в Ростовской области в хуторе Ленинаван Мясниковского района в результате атаки ВСУ были ранены два человека.