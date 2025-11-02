ВСУ атаковали юг России почти 120 беспилотниками
В результате ночной атаки украинских БПЛА в Ростовской области пострадали два человека, множество разрушений зафиксировано в порту Туапсе.
Ночью 2 ноября ВСУ совершили массированную атаку на территорию России, выпустив 164 дрона. Большая часть из них пришлась на юг страны, есть пострадавшие.
ПОСТРАДАВШИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ночью воскресенья основная атака украинских беспилотников пришлась на юг России (ЮФО). В Министерстве обороны РФ уточнили, что речь идет о 118 дронах. В том числе, по данным МО, минувшей ночью ПВО уничтожили 39 БПЛА ВСУ над Черным морем, 32 — над Краснодарским краем и 26 — над Крымом, девять — над Ростовским регионом и три — над Азовским морем.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. Так, в Ростовской области в хуторе Ленинаван Мясниковского района в результате атаки ВСУ были ранены два человека.
Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что там загорелся легковой автомобиль и были повреждены два частных дома. Отмечается, что пожар удалось оперативно потушить. Кроме того, по словам чиновника, в нескольких соседних домах выбило стекла.
АТАКА НА ТУАПСЕ
Наибольшие разрушения были зафиксированы в Краснодарском крае в Туапсе. Там в городском порту при падении обломков украинских дронов были повреждены нефтеналивной танкер и инфраструктура терминала. В оперштабе Краснодарского края рассказали, что в результате ЧП была повреждена палубная надстройка. Сообщалось, что экипаж судна удалось эвакуировать, однако на борту начался пожар.
К тому же во время ночной атаки в туапсинском порту загорелись два иностранных гражданских судна. Инцидент произошел в акватории Черного моря рядом с городом. В региональном оперштабе уточнили, что никто из членов экипажа также не пострадал, все возгорания удалось потушить.
Кроме того, в здании железнодорожного вокзала выбило стекла. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
В оперштабе также добавили, что в Туапсинском округе Краснодарского края в поселке Сосновом при падении обломков БПЛА ВСУ был поврежден многоквартирный дом. Известно, что фрагменты дрона попали в третий этаж здания, в результате чего в доме выбило стекла. В результате происшествия никто не пострадал.
ОТМЕНА РЕЙСОВ
В связи с ночной атакой ВСУ в ряде российских городов, в частности на юге страны, были закрыты аэропорты.
Telegram-канал «Baza» писал, что в международном аэропорту Сочи задержали около 20 рейсов. По данным источника, большинство вылетов перенесли на четыре-пять часов, при этом один рейс задерживается на 11 часов.
Росавиация сообщила, что аэропорт Сочи возобновил работу в 8:00 утра воскресенья, однако к обеду ночные рейсы все еще не вылетели.
Сообщалось, что пассажиры провели ночь в залах ожидания, где им предоставили надувные матрасы, пледы, коврики и воду. В Сети появились кадры, как толпа туристов спускается по лестницам с матрасами.
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Минувшей ночью атаке дронов ВСУ подверглись и другие регионы России. Так, губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что в регионе в одном из муниципалитетов было повреждено административное здание, никто не пострадал.
По его словам, всего минувшей ночью ПВО и средства РЭБ в одном городском округе и трех районах в Воронежской области уничтожили пять украинских БПЛА.
Об отражении атаки ВСУ в регионе писал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В своем Telegram-канале он сообщил, что украинские дроны массово пытались ударить по объектам энергоинфраструктуры области. При этом, по его словам, в регионе повреждений и пострадавших нет.
Всего, по данным Министерства обороны России, ночью 2 ноября российские силы ПВО сбили 164 дрона ВСУ над территорией страны. В том числе 20 — над Брянской областью, по девять — над Волгоградским и Орловским регионами, шесть — над Липецким, по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями.
Атаки ВСУ на юг России продолжились и утром воскресенья. Так, в МО рассказали, что в период с 9:00 до 12:00 часов по московскому времени ПВО ликвидировали 14 дронов ВСУ над Краснодарским краем и один — над Черным морем.
Ранее в Минобороны объявили, что за минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 283 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
