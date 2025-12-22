Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США

В комментарии журналистам он подтвердил, что, несмотря на попытки «разжигателей войны» сорвать этот диалог, сделать этого не удалось. Переговоры, которые Дмитриев ранее охарактеризовал как конструктивные, состоялись в местном гольф-клубе с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал неконструктивными предложения, которые Украина и Евросоюз вносят в обсуждаемый мирный план США по урегулированию украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

