Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США
По итогам нового раунда российско-американских переговоров в Майами, прошедших 20-21 декабря, спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев дал им оценку, сообщает РИА Новости.
В комментарии журналистам он подтвердил, что, несмотря на попытки «разжигателей войны» сорвать этот диалог, сделать этого не удалось. Переговоры, которые Дмитриев ранее охарактеризовал как конструктивные, состоялись в местном гольф-клубе с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал неконструктивными предложения, которые Украина и Евросоюз вносят в обсуждаемый мирный план США по урегулированию украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
