СМИ: Причиной взрыва в Химках мог стать регенеративный патрон

Взрыв в подмосковных Химках, по предварительным данным, произошел из-за неосторожного обращения с регенеративным патроном, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Медики спасли жизнь ребенку, пострадавшему от взрыва в Химках

Он используется в противогазах. Другие подробности неизвестны.

В результате взрыва погиб подросток. Еще один несовершеннолетний пострадал. Кроме того, ранения получила 51‑летняя женщина, оказавшаяся неподалёку от места происшествия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
