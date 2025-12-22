СМИ: Причиной взрыва в Химках мог стать регенеративный патрон
22 декабря 202501:02
Взрыв в подмосковных Химках, по предварительным данным, произошел из-за неосторожного обращения с регенеративным патроном, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Он используется в противогазах. Другие подробности неизвестны.
В результате взрыва погиб подросток. Еще один несовершеннолетний пострадал. Кроме того, ранения получила 51‑летняя женщина, оказавшаяся неподалёку от места происшествия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
