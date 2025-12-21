Из озера в Башкирии извлекли почти 800 баранов, которые провалились под лед
В Бирском районе Башкортостана продолжаются работы по извлечению тел животных, провалившихся под лед озера Узеть. На данный момент спасатели подняли на поверхность 780 погибших овец. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в своем Telegram-канале.
По его словам, изначально владелец отары предполагал, что под лед могло провалиться от 200 до 300 голов, однако реальное число оказалось значительно выше.
Кроме того, Первов отметил, что на льду озера была обнаружена одна выжившая овца. Спасатели вывели ее на безопасное место, подняли по крутому склону и передали хозяину.
Инцидент произошел ранее, когда стадо овец вышло на тонкий лед водоема.
Ранее восемь слонов погибли в Индии при столкновении с поездом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
