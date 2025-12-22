Песков: Предложившую заменить Зарубина девочку пригласят на мероприятие к Путину
Девочку Викторию, предложившую сменить ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пригласят на встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ранее во время прямого эфира школьница раскритиковала формат передачи с журналистом Павлом Зарубиным и выразила желание в будущем занять его место. Песков в шутливой форме поддержал идею, отметив, что Викторию стоит пригласить, «чтобы она не ждала, когда [Зарубин] уйдёт на пенсию».
Ранее и сам журналист уже пригласил девочку на мероприятие с президентом.
