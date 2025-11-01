Собянин заявил об уничтожении шести дронов, летевших на Москву
1 ноября 202504:24
Военные ликвидировали шесть беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник рассказал об уничтожении БПЛА в период с 00.40 до 03.48 мск.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - подчеркнул Собянин.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 38 беспилотников в Белгородской и Воронежской областях, а также в Крыму.
