Следствие снова попросило заочно арестовать продюсера «Ласкового мая»

Следствие вновь подало в Таганский суд Москвы ходатайство о заочном аресте продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с уголовным делом.

Уточняется, что следствие обратилось в суд с просьбой об аресте Разина и что судебное заседание по этому вопросу назначено на 26 декабря.

Ранее следственные органы уже направляли аналогичное ходатайство о заочном аресте продюсера, однако потом отозвали материалы без объяснения причин.

Ранее следователи заочно предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве, связанном с присвоением авторских отчислений, причитавшихся поэту и композитору Сергею Кузнецову. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Сразу после возбуждения уголовного дела Разин покинул Россию.

Ранее Разин зарегистрировался в таунхаусе в престижном районе города Нейплс (штат Флорида), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

